Empleo Registrado: Formosa es de las pocas jurisdicciones con crecimiento en la variación mensual de junio

Desde la Consultora POLITIKÉ explicaron que al observar el empleo registrado privado en Argentina se pudo apreciar que desde la asunción del presidente Javier Milei, 246.312 argentinos han perdido su trabajo hasta junio del 2026 (último dato disponible). En este contexto aseguraron que la mayoría de las jurisdicciones del país presentaron caídas, pero, en dicho escenario, Formosa ha sido unas de las pocas jurisdicciones del país que presentó un crecimiento en la variación mensual durante el mes de junio de 2026.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIPA.

Empresas Pymes por Gobiernos

Por otra parte, al analisar la evolución de las cantidades de empresas pymes en la argentina por gobiernos desde 1999 se puede apreciar que en la gestión de Milei es en la que más Pymes han cerrado. En 1.000 días de gobierno, hay 31.342 menos. Vale aclarar que no son solo empresas que cerraron, mientras “no se cuentan las que han abierto” como deslizó el Presidente. Este numero es resulta de tomar la cantidad total de empresas hoy y compararlas con las que había en noviembre de 2023. Es decir, que entre todas las que cerraron y todas las que abrieron el balance es negativo y resulta el peor de los últimos 30 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Argentina Grande

Consumo de Carne

Al ver el consumo de carne en enero-agosto 2026, se observa que la industria frigorífica vacuna produjo un total de 1,944 mil Toneladas en lo que fue enero-agosto del 2026. Por otra parte, el consumo interno de la producción en enero-agosto del 2026 representó el 70,8% de la producción total, siendo el resto saldo exportador. Además, al observar la serie de consumo de carne vacuna por habitante desde 2005 al 2026 para agosto de cada año, se visualiza que en el último año de la serie fue el más bajo de la secuencia. Demostrando que en la gestión de Javier Milei la población redujo el consumo de uno de los productos más consumidos por los argentinos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CICCRA.

Superintendencia de Riesgos de Trabajo: Registros que demuestran la realidad del trabajo formal en Argentina

Según la última publicación oficial disponible sobre la cantidad de empresas y trabajadores dependientes de ellas protegidos con cobertura para casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre los meses de diciembre del 2023 y junio del año 2026, en todo el territorio nacional, se ha registrado una disminución de 30.322 empresas con cobertura (32 por día) y 417.243 trabajadores (442 por día). Cada empresa y trabajador sin cobertura implica como mínimo más trabajo informal. Las estadísticas reflejan que durante el gobierno del presidente Javier Milei se ha iniciado un proceso que tiende a aumentar el trabajo precarizado.

Fuente: Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Trabajadores registrados y la nueva tendencia

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que aborda la evolución del trabajo registrado según la modalidad ocupacional principal, revela una tendencia notable en el período comprendido entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Durante este tiempo, se ha observado una disminución general en la cantidad de trabajadores registrados, acompañada de un cambio significativo en la dinámica laboral desde la asunción del presidente Javier Milei. Resulta destacable el incremento considerable en el número de monotributistas. Este fenómeno se produce en un contexto de notable disminución del empleo privado y público. La tendencia del aumento de monotributistas puede interpretarse como un reemplazo de puestos de trabajo registrados, lo que genera preocupación por la sostenibilidad del sistema de salud y previsional. Este cambio subraya la consolidación del empleo precarizado, que, aunque legalizado, plantea serias interrogantes sobre la calidad del trabajo y la seguridad social de los nuevos trabajadores.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SIPA.

Desempeño de la capacidad instalada industrial durante Julio de 2026

De acuerdo con el INDEC, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró en julio de 2026 una caída interanual del (-4,9%), mientras que el acumulado de enero-julio presentó una disminución del (-2,6%). En términos mensuales, la serie desestacionalizado retrocedió (-5,0%) respecto de junio, en tanto que la tendencia-ciclo disminuyó (-0,9%), demostrando una escenario deprimente para la economía nacional como consecuencia de la caída del consumo y la constante presión que significan los productos de importación. Por su lado, el desempeño sectorial fue mayoritariamente negativo: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Los principales retrocesos correspondieron a Otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), Maquinaria y equipo (-26,7%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), Productos textiles (-13,0%), Productos minerales no metálicos (-12,6%) y Productos de tabaco (-12,3%). Las mayores incidencias negativas sobre el nivel general correspondieron a Maquinaria y equipo (-1,5%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-1,2%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-0,7%) y Productos minerales no metálicos (-0,6%). Entre las ramas con mayores retrocesos, Productos textiles disminuyó (-13,0%), principalmente por la caída del (-27,8%) en tejidos y acabado de productos textiles, mientras que Prendas de vestir, cuero y calzado registró una contracción del (-15,9%), impulsada por la disminución del (-26,5%) en calzado y sus partes. En contraste, solo fueron cuatro divisiones presentaron variaciones interanuales positivas. Madera, papel, edición e impresión aumentó 7,1%, Refinación del petróleo, y combustible nuclear 8,1%, Industrias metálicas básicas 1,6% y Otro equipo de transporte 2,6%.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC.

Evolución de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional

De acuerdo con el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades del Estado continuó reduciéndose durante mayo de 2026, manteniendo la tendencia descendente observada de manera sostenida desde mediados del año anterior. En este contexto, la planta total de personal alcanzó las 273.365 personas, lo que representa una disminución del -0,5% respecto de abril y una contracción interanual del -6,1% en comparación con mayo de 2025. El comportamiento observado estuvo explicado principalmente por la evolución de la Administración Pública Nacional, que concentró las mayores disminuciones de personal. En mayo de 2026, este segmento registró una caída del -0,7% en la comparación mensual y del -6,6% en términos interanuales, consolidando la trayectoria descendente que viene exhibiendo durante los últimos meses. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado también evidenciaron una reducción de su dotación, con una variación negativa del -0,2% respecto del mes anterior y del -4,8% en comparación con igual mes de 2025. Al analizar la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional, se observa que la Administración Descentralizada fue el segmento que registró la mayor disminución de personal. En efecto, su dotación se redujo un -1,0% respecto de abril y un -7,1% en la comparación interanual, constituyéndose en el ámbito con la mayor intensidad de ajuste. En segundo lugar, se ubicó la Administración Centralizada, que presentó reducciones del -0,6% en términos mensuales y del -5,9% respecto de mayo de 2025. La Administración Desconcentrada mostró una leve recuperación mensual del -0,4%, lo que constituye la única variación positiva observada entre los principales componentes de la APN durante el período analizado. No obstante, este incremento no logró revertir la tendencia de fondo, ya que la dotación permaneció un -7,1% por debajo del nivel registrado en mayo del año anterior. Por su parte, los Otros Entes no presentaron modificaciones respecto del mes previo, aunque exhibieron una disminución interanual del -3,7%.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC.



