El municipio ejecutó tareas de cuneteo y perfilado de calles internas en ocho barrios de la capital

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desarrolló durante la jornada de este sábado un operativo de mantenimiento vial en ocho barrios de la capital, con cuadrillas distribuidas en simultáneo en distintos sectores y con trabajos orientados a mejorar el escurrimiento del agua y sostener la transitabilidad de las calles de tierra.

En el barrio Santa Isabel las tareas fueron las más extensas de la jornada: cuneteo de carga directa y manual, limpieza de traza y perfilado de calles internas, además del levantamiento de los restos de cuneteo y del suelo removido, un paso necesario para que el material no vuelva a obstruir el desagüe.

En Virgen del Carmen las cuadrillas avanzaron con la limpieza de traza y el perfilado de las calles internas, sumando relleno y compactación en los tramos que presentaban mayor deterioro.

Dos de las intervenciones del día se originaron en pedidos que los propios vecinos acercaron al municipio.

Una de ellas se concretó en el barrio Sagrado Corazón, con el saneamiento y la reparación de un bache. La otra, en San Antonio II, donde se distribuyeron escombros y se perfiló la calle solicitada.

El operativo alcanzó también a la red de desagües troncales. En el barrio La Alborada se ejecutó la limpieza del canal principal, paralelo a la calle Domingo French, entre Junín y Diagonal.

En los barrios del Circuito Cinco los equipos trabajaron con el acompañamiento de cooperativas. En Eva Perón se realizó el levantamiento de esquineros y cuneteo manual, con la participación de la cooperativa 12 de Junio, mientras que en 7 de Mayo se avanzó con el levantamiento de esquineros junto a la cooperativa María Cristina.

En El Porvenir, en tanto, la tarea consistió en la limpieza de un predio destinado a la descarga de desbarre, material que se retira de las calles y las cunetas durante los trabajos de mantenimiento.

Desde el área informaron que estas acciones responden a un cronograma permanente de intervención territorial y que los pedidos de los vecinos se incorporan a la planificación semanal de las cuadrillas.



