Concluyó nueva entrega de complementos nutricionales para personas con celiaquía

Beneficiarios destacaron esta acción que significa una muestra concreta del acompañamiento del Estado provincial en un contexto nacional de marcada crisis económica y recortes presupuestarios en áreas sociales.

En el marco de una política pública sostenida, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, concluyó este sábado 12 una nueva entrega de los complementos nutricionales destinados a personas con celiaquía residentes en la ciudad capital.

De acuerdo al cronograma, esta instancia inició el martes 8 en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás, siguiendo el miércoles 9 en el Espacio de Acompañamiento Comunitario del barrio Eva Perón.

A su vez, se continuó entregando las cajas el jueves 10 en el CID del barrio Guadalupe y el viernes 11 en el Espacio ECO del barrio San José Obrero.

Finalmente, este sábado 12 se hizo lo propio en el Parque Industrial, concluyendo así esta nueva instancia de entregas en la Capital.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, la directora de Atención a la Comunidad, Laura Viera, destacó esta acción política provincial que apunta a garantizar el acceso equitativo a una alimentación adecuada, subrayando que “entre Capital y el interior tenemos alrededor de 800 beneficiarios”.

Hizo notar que “desde el Gobierno de Formosa, dentro del Modelo Formoseño, se tiene la decisión política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, de acompañar a la población. En este caso particular lo hace por medio de la entrega de los complementos nutricionales que son cajas con alimentos libres de gluten para aquellas personas que tienen celiaquía”.

Al aludir al complicado contexto nacional, remarcó que “la alimentación que debe tener una persona celíaca es muchísimo más costosa que la de otra persona que lleva una alimentación por así decirlo ‘normal’. Por ello es que resaltamos este acompañamiento continuo”.

En ese sentido, al graficar lo anteriormente expuesto, comentó que “en las charlas que tenemos de manera cotidiana con los beneficiarios, nos dicen y le agradecen al Gobernador de la provincia por acompañarlos”.

“A pesar de tener la realidad del país actual, el gobernador Insfrán siempre está al lado de ellos y les sigue dando esta ayuda que viene a paliar un poco los gastos que genera la alimentación que deben tener”, valoró.

Por su parte, Evelin Fuentes contó que le diagnosticaron celiaquía en el 2019 y que se sumó a este beneficio tras presentar sus estudios médicos, por lo que recibe este complemento nutricional. “Al principio me costó aceptar este diagnóstico y no hacía la dieta como correspondía –confesó-. Seguía con las alergias y los malestares, así que evité directamente todo lo que contenga gluten. Solamente consumía carnes y verduras”.

“Después, todo cambió cuando conocí este programa, donde la nutricionista me dio una dieta, además de que me supieron brindar diversas recetas. Y retiro este módulo que me ayuda un montón, porque es carísimo ser celíaco. Para nosotros es sumamente importante tener en cuenta la alimentación porque nos afecta casi a todo el organismo”, cerró.

En tanto, Florencia Esquivel, otra beneficiaria, añadió que “al principio fue difícil porque las cosas para celíacos no se conseguían mucho. En cambio, ahora hay bastantes productos sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno)”.

“Además el tema de la manipulación de los alimentos es complicado, así que acá encontré una ayuda que es muy buena y que viene desde hace mucho tiempo”, finalizó.



