Este fin de semana se realiza una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos

Bajo el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos", la Campaña solidaria vuelve a convocar al país. El fin de semana central es hoy, sábado 12, y mañana, domingo 13 de septiembre, en parroquias y comunidades de toda la provincia y del país.

Este fin de semana se desarrollará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una de las Campañas solidarias de mayor alcance y trayectoria del país. Organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, de la Conferencia Episcopal Argentina, este año la iniciativa lleva el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos".

Hoy, sábado 12, y mañana, domingo 13 de septiembre, tendrá lugar las jornadas centrales cuando se concreté la colecta en parroquias, capillas y comunidades de toda la Argentina.

Con más de medio siglo de historia, Más por Menos funciona como un puente entre quienes más tienen y quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Los fondos que se reúnen se destinan a la promoción humana, social y pastoral en las zonas más postergadas del país, especialmente en las comunidades del interior.

Lo recaudado sostiene proyectos concretos a lo largo de todo el territorio: comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios. Son obras que dependen, en buena medida, de lo que esta colecta logra reunir cada año.

Como cada edición, la colecta no se limita al fin de semana central. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo durante todo el año a través de distintas vías: transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito o débito, y en todas las sucursales de la red Pago Fácil del país.