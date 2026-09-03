El intendente Jofré premió a los competidores del torneo de crossfit de A Toda Costa

El intendente Jorge Jofré entregó los premios del torneo de crossfit de A Toda Costa, que se disputó durante la jornada del sábado en las canchas del Complejo Deportivo Municipal "Los Iglú".

El Jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; las concejales Kitta Segovia y Malena Gamarra; el director de Deportes, Guillermo Ovelar; la directora de Turismo, Cristina Salomón.

El crossfit es una disciplina que encadena contra reloj levantamiento de pesas, ejercicios gimnásticos y trabajo de resistencia. En el complejo, los competidores pasaron por pruebas de envión con barra y disco y por ejercicios de vertical sobre colchonetas, con jueces que controlaron planilla en mano cada ejecución.

El público siguió las pruebas alrededor de la cancha, sentado sobre el piso y de pie. El predio se iluminó con reflectores para que la competencia pudiera desarrollarse de noche.

Además de la entrega de premios, el intendente dialogó con los competidores y con los vecinos que se acercaron a ver el torneo.

La competencia integra la agenda deportiva de la novena edición de A Toda Costa, que la Municipalidad de la ciudad de Formosa organiza a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo. Todas las actividades del festival son de acceso libre y gratuito.







