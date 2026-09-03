Carafea hizo vibrar al Paseo Ferroviario en el festival A Toda Costa

Carafea, la banda catamarqueña que atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera, conquistó al público formoseño que acompaño cada canción y demostró su entusiasmo y cariño por el grupo.

Pasada la medianoche, con Carafea, el predio tocó su punto más alto de la noche.

Familias completas al principio, con reposeras y termo. Grupos de adolescentes más tarde. Y a esa altura, todos mezclados frente al mismo escenario.

Mucho antes de la música, el sábado ya estaba en movimiento.

El escenario se encendió a las 20 horas, con la actuación del ballet folklorico Munay; la academia de baile Carmesí; el ballet Municipal; Los Hermanos Ojeda; Agustin Ramoa; el grupo Son del Río; la carismática Salamanca; el grupo La Huella; posteriormente Carlitos Espinola y Festivaleros, cerrando la noche.

Ultimo dia

La última jornada arranca a las 8 con el Concurso de Pesca Embarcada y a las 9 con la Remada Autoconvocada.

Desde las 15 funcionarán los paseos en lancha por la costa argentina, a las 18:30 se jugarán las finales del fútbol infantil y a las 19, en el Playón Municipal, la Gran Master Class de Zumba.

A las 19:30 comienza la noche de cierre del festival, con Lea Colman, Activando Cumbia y El Polaco como número mayor de la novena edición.

Todo con entrada libre y gratuita.







