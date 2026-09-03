El Gobierno de Formosa continúa con los trabajos preventivos por el fenómeno de El Niño

Las acciones comprenden el monitoreo y diagnóstico de su evolución, a partir de informes técnicos provenientes del Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, pero también de Brasil y Paraguay.

Ante la evolución del fenómeno de El Niño, los organismos técnicos de la provincia de Formosa están trabajando coordinadamente, por lo que, en ese contexto, a través del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, están desarrollando tareas tanto la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), la Unidad Provincial Coordinadora del Agua Potable (UCAP) y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP).

En ese sentido, el administrador general del SPAP, el ingeniero Julio César Vargas Yegros, indicó sobre estas acciones, señalando: “En las ciudades ribereñas, donde mayor impacto suelen tener las lluvias importantes cuando caen en la cuenca del río Paraguay, seguimos de cerca la situación y hacemos tareas preventivas”, aunque aclaró que ello aún “no tiene niveles altos”, pero que igualmente “se monitorea”.

Del mismo modo, se analiza la “información que recibimos de Brasil, desde la naciente del río Paraguay y en todo su recorrido, coordinadamente, con la información que proviene de la República del Paraguay. Esto se centraliza a través del Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, que son los organismos de competencia en Argentina que nos permiten ir siguiendo la evolución de ese fenómeno climático y ver cuándo, eventualmente, podría llegar a tener alguna consecuencia”, explicó.

Clorinda

Por otro lado, en materia preventiva, según precisó, el SPAP tiene a su cargo la atención y la operación de las estaciones de bombeo pluvial de la ciudad de Clorinda. “Allí se atienden once estaciones de bombeo dentro del sistema de defensa”, consignó.

Acentuó que “se fue robusteciendo la infraestructura a partir de las inversiones hechas año tras año, por lo que, en términos de números, comparativamente, hace unos 15 años atrás teníamos un parque de bombas que podían sacar unos 36 millones de litros”, mientras que hoy se cuenta “con un equipo renovado completamente que puede llegar a sacar casi 100 millones de litros de agua por hora”.

“El Gobierno provincial siempre estuvo presente con inversiones, sin esperar que llegue la emergencia para actuar, sino que preventivamente ya se fueron haciendo estos trabajos en pos de mejorar y dar mayor seguridad al sistema de defensa de Clorinda”, subrayó contundente.

Y agregó, también, que Vialidad Provincial se ocupa del mantenimiento de los terraplenes en esa ciudad como en Formosa Capital, Herradura y Banco Payaguá, por lo que, en suma, “estamos atentos siguiendo la evolución del fenómeno de El Niño”.



