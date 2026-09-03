El Gobernador inaugurará la refacción integral del centro de salud de San Hilario

El edificio tiene consultorios generales, de Pediatría, de Tocoginecología con sanitario y odontológico.

Este martes 8 de septiembre, desde las 8:45 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la inauguración de la refacción integral del centro de salud de la localidad de San Hilario.

El flamante edificio cuenta con un acceso principal, sala de espera, admisión, administración, dirección, enfermería con boxes de atención y sanitario.

Además, tiene consultorios generales, de Pediatría, de Tocoginecología con sanitario y odontológico.

Y completan la obra los sanitarios para hombres y mujeres, office, tanque de reserva y cisterna, cerco perimetral y vereda pública y parquización y tratamiento del espacio exterior.



