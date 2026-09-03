Empresarios formoseños llegan a la Expo Madera Paraguay

La delegación participará de la principal feria foresto-industrial del país vecino y de una Rueda de Negocios orientada a generar nuevos contactos y oportunidades comerciales. La ADE acompaña nuevamente a empresas del sector en este espacio de integración regional.

Empresarios madereros de Formosa participarán de la Expo Madera Paraguay, que se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en el Comité Olímpico Paraguayo, con el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, la Unión Industrial de Formosa y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE).

En el marco de la feria se llevará adelante una Rueda de Negocios, organizada conjuntamente por la FEPAMA (Federación Paraguaya de Madereros) y el CEDIAL (Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial), que permitirá a empresas del sector establecer contactos, presentar sus productos y explorar nuevas oportunidades comerciales.

La participación formoseña forma parte del trabajo que desarrolla la ADE para acompañar a las empresas locales en su proceso de crecimiento y proyección hacia nuevos mercados. En este sentido, se vuelve a dar apoyo a empresarios madereros de la provincia, dando continuidad a una presencia que ya se concretó en anteriores ediciones de este importante encuentro.

La Expo Madera Paraguay reúne a productores, industriales, proveedores de maquinarias y equipamientos, empresas de tecnología, viveros, profesionales, certificadoras y proveedores de insumos, entre otros actores de la cadena de valor foresto-industrial, convirtiéndose en un espacio estratégico para conocer tendencias, tecnologías y generar contactos empresariales.

Para las empresas formoseñas, la participación adquiere especial relevancia por la cercanía geográfica con Paraguay y las posibilidades de integración comercial, al tiempo que permite mostrar la producción local, identificar potenciales clientes y proveedores y ampliar las oportunidades de negocios.

“Desde la Agencia de Desarrollo Empresarial animamos a las empresas locales a aprovechar esta plataforma para presentar sus productos, servicios y proyectos y generar nuevos contactos comerciales. Formosa tiene un importante potencial productivo y estos espacios nos permiten mostrarlo, fortalecer vínculos y abrir nuevas oportunidades para nuestras empresas”, destacó Guillermo Arévalo, gerente de la ADE.

La Rueda de Negocios cuenta con inscripción gratuita. Los empresarios interesados en participar pueden acercarse a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial para recibir información y asesoramiento. Además, a través de las redes sociales de la ADE se difundirá el enlace de inscripción y toda la información necesaria para participar de esta propuesta.







