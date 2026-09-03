Organizó la Defensoría el programa "Acompañamiento a familias deudoras formoseñas"

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, coordinadamente con el Titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Dr. Guido Lorenzino, impulsan vínculos entre las personas, hogares endeudados y los acreedores para obtener una reestructuración de las deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonable y sostenible, creando el “Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Formoseñas” con la finalidad de evitar que el deudor enfrente solitariamente a los bancos y billeteras virtuales, “poniendo en pie de igualdad la relación entre las personas endeudadas y los acreedores”. En la práctica, cualquier persona física o jurídica que haya contraído deudas y no las pueda afrontar, podrán concurrir a la Sede de este Organismo o comunicarse mediante sus correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar y/o a los números telefónicos 0800 444 1770 – 370 433 6379, donde deberán registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores, para posteriormente tomar el caso y negociar o renegociar los términos de la misma. Gialluca, señaló que, no estamos hablando de quienes tomaron deuda para comprarse una casa o cambiar el auto, sino un endeudamiento originado para poder cubrir el pago de servicios públicos, alimentos, medicamentos, y/o alquileres, es decir los gastos corrientes que posee cualquier hogar en Formosa. El funcionario provincial, admitió tener pocas expectativas sobre un resultado que favorezca a los sectores endeudados el próximo miércoles 9 de setiembre, cuando la oposición intente concretar una sesión especial en el Congreso de la Nación, para avanzar con proyectos vinculados al endeudamiento de familias y la declaración de la emergencia en discapacidad. El objetivo inmediato es emplazar a las comisiones que deben analizar un medio centenar de proyectos ya presentados y que hoy se encuentran frenados en el circuito legislativo. Antes de llegar al recinto, la oposición debe resolver cuáles serán los textos prioritarios entre las más de 60 propuestas sobre endeudamiento de familias y discapacidad. Sólo así podrá avanzarse con el pedido formal de emplazamiento de las comisiones, una herramienta reglamentaria que obliga a tratar los expedientes en un plazo determinado y que suele generar fuerte resistencia de los oficialismos de turno. Por otra parte, añadió que, el gran problema que existe es que “el BCRA reconoce la usura, pero no quiere tocarla y el Gobierno Nacional no posee ninguna voluntad política para instrumentar medidas concretas de auxilio a los hogares endeudados”, llegándose al absurdo que, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, sostiene que “las altas tasas son las que inducen a la mora y resultan impagables en términos reales y que los bancos tienen capacidad para absorber las pérdidas y deberían refinanciar las deudas a tasas más bajas y plazos más largos”, lo que contradice el discurso del Gobierno Nacional que presenta al endeudamiento como un problema entre privados. El gran inconveniente es que, el Estado Nacional no puede ser un espectador neutral frente al sistema financiero y mucho menos el BCRA, pues entre sus funciones están las de regulación y supervisión de las entidades financieras y no financieras, “máxime cuando el Gobierno de Javier Milei, mediante el DNU 70/23 eliminó el límite que impedía que los intereses punitorios de las tarjetas de crédito, superara en más de un 50% a la tasa compensatoria”, sumado a que los créditos otorgados por las billeteras virtuales poseen un CFT del 1000% anual, siendo el caso de Mercado Pago, uno de los más emblemático. Por último, advirtió que un Informe de la UCA reveló que el 49,2% de las familias cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes de crédito. Casi 5 de cada 10 hogares que atravesaban una situación de estrés económico tuvieron que pedir dinero prestado para afrontar sus gastos habituales durante 2025, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Lanzan Campaña de Educación Financiera: la misma surge como respuesta a los incrementos de créditos inmediatos, préstamos desde celulares y financiamientos en cuotas a los que se accede en minutos sin exigir garantías ni recibos de sueldos, pero cuyas condiciones financieras ocultan costos desmedidos. Por ello, la consigna central de esta Campaña es “¿Sabés cuánto vas a terminar pagando?. Si no lo entendés, no lo firmes”. La misma incluye, la difusión de herramientas y estrategias que funcionan como señales de alerta, ante aprobaciones inmediatas, o cuotas sin intereses, todo lo cual será trabajado como una guía práctica frente a los riesgos del endeudamiento digital y la falta de información clara al tomar un crédito, lo cual se desarrollará en barrios de nuestra ciudad, como también en establecimientos educativos.



