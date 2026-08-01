Atencia saludó a las secretarias y los secretarios en su día

El ministro reconoció a estos trabajadores, especialmente dentro del sector de la salud pública, como un engranaje esencial que fortalece el vínculo afectivo con la comunidad.

En el marco del Día de la Secretaria y del Secretario, que se conmemora cada 4 de septiembre, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Juan Carlos Atencia, envió un cálido saludo a quienes desempeñan este rol y, de manera muy especial, a quienes trabajan en el sistema de salud provincial.

El funcionario remarcó la empatía y dedicación diaria de estos hombres y mujeres que realizan su labor en los hospitales, centros de salud y otras numerosas áreas sanitarias, asegurando que su esfuerzo garantiza el acceso ágil y eficiente de cada formoseña y formoseño a la red de salud.

En esa línea, subrayó también que su labor organizativa y humana resulta un pilar fundamental para consolidar las políticas del Modelo Formoseño. “Los secretarios y secretarias son, muchas veces, el primer trabajador de salud que da contención a los pacientes y a las familias que llegan a un efector sanitario. Por lo tanto, son uno de los primeros referentes de inclusión y equidad, banderas del Modelo Formoseño de salud”, definió.

“Por eso, en este día que es muy especial para ustedes, les hago llegar mi abrazo. Nunca olviden que suelen ser la primera palabra amable que reciben nuestros pacientes, los que escuchan con empatía y orientan cada caso hacia la mejor resolución”, manifestó el funcionario.

Finalmente, expuso: “Sé de la dedicación, la paciencia y el amor que le ponen a su tarea y les agradezco a cada uno de ustedes en nombre de la gran familia de salud. ¡Muy feliz día!”.



