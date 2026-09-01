De esta manera, Formosa continúa fortaleciendo políticas y acciones que promueven el acceso al conocimiento, la capacitación y la inclusión.

El pasado sábado 12, en el Club Sarmiento de la ciudad capital, se llevó adelante el 2° Módulo del “Curso de Acompañante Terapéutico en Neurodivergencia y Apoyos para la Inclusión”. En esta oportunidad, se desarrolló el tema “Neurociencia y Neurodivergencia” y contó con más de 900 Inscriptos acreditados.

Esta propuesta formativa es impulsada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), la Fundación Rincón de Luz y el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), y representa el compromiso del Modelo Formoseño, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, con la educación, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Cabe destacar que en un contexto nacional donde los espacios de formación accesibles suelen ser limitados, en Formosa se continúa fortaleciendo políticas y acciones que promueven el acceso al conocimiento, la capacitación y la inclusión, brindando herramientas para acompañar las distintas formas de aprender, desarrollarse y participar en la comunidad.

Asimismo, desde la organización se valoró y agradeció al disertante, el doctor en psicología, Álvaro Muchiut, por compartir sus conocimientos y contribuir al fortalecimiento de las herramientas necesarias para el acompañamiento y la inclusión.



