Se realizó “La Muni en tu Barrio” y habilitación de nuevo espacio recreativo en el Namqom

El barrio Namqom cuenta desde este miércoles con un espacio propio para la recreación y el deporte. La plaza y el playón polideportivo ubicados entre las manzanas 26 y 19, junto a la cancha de Qompi, quedaron formalmente habilitados para el disfrute de los y las vecinas del lugar.

La tarde había comenzado a las 16 con el despliegue del programa "La Muni en tu barrio" en el predio, con las distintas áreas de la comuna atendiendo consultas y trámites de los vecinos. El acto llegó al final de la jornada, cuando ya caía la luz sobre el barrio: las luminarias LED se encendieron por primera vez sobre el playón y los senderos, y la obra quedó abierta al uso de la comunidad.

Este nuevo espacio recreativo consta de una intervención que abarcó una superficie aproximada de 2.700 metros cuadrados y consistió en la construcción de un playón polideportivo totalmente equipado, una cancha de beach vóley y una plaza saludable. Los trabajos incluyeron veredas, senderos, colocación de juegos saludables, señalética, iluminación LED de última generación y mobiliario urbano moderno.

Desde el municipio precisaron que la obra se enmarca en el Plan Integral de Recuperación de los Espacios Recreativos de la ciudad de Formosa, uno de los ejes de la política de valorización de los espacios verdes que lleva adelante la gestión del intendente Jorge Jofré.

El objetivo es crear y recuperar lugares aptos para la actividad física al aire libre en cada barrio de la capital. En Namqom, uno de los conglomerados más poblados del oeste de la ciudad, el nuevo predio suma una alternativa concreta para el deporte barrial, las tardes de los chicos y los encuentros de fin de semana.

La habilitación de este miércoles continúa la serie de plazas y playones inaugurados en los últimos años en distintos sectores de la ciudad, con obras ejecutadas por administración municipal.







