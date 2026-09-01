Cuando un presidente cumplía con la palabra empeñada y un sueño comenzaba a hacerse realidad

Un 14 de septiembre de 2004, los sueños de varias generaciones comenzaban a hacerse realidad ya que durante un acto realizado por la tarde en la localidad de Ingeniero Juárez, se iniciaban las obras de pavimentación de siete tramos simultáneos de la ruta nacional 81.

Estuvo allí el ex l presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien cumplía de ese modo con el compromiso asumido con Formosa y con el gobernador Gildo Insfrán en el acta de reparación histórica que rubricara a solamente 72 horas de haber asumido como jefe de estado.

En Juárez- donde también inauguró su moderno hospital- el entonces Presidente consideraba imprescindible la creación de un fondo de reparación general para las regiones NEA y NOA, por considerarla una herramienta que permitiría bajar los niveles de pobreza e indigencia de la zona convocando en ese objetivo “a todo el pueblo argentino”,reconociendo que “muchas veces el poder central ha mirado con la nuca a la región del Norte, en lugar de mirarlos con el corazón y con la solidaridad”.

No dejó pasar por alto los análisis que realizan los especialistas sobre temas económicos a quienes les pidió “que recorran la patria de punta a punta” para que puedan ver que en zonas como el oeste formoseño “no llegan los supuestos beneficios del modelo globalizador”.

Ante un auditorio conformado por miles de aborígenes wichí y pobladores del oeste formoseño Kirchner estimó que “es tiempo que la Argentina tenga fuerza y racionalidad hacia fuera” pero aclaró que esa visión de país debe tener “el corazón palpitante y mirando hacia adentro”.

Confiaba que muchas veces no podía conciliar el sueño pensando en las inversiones y obras que necesitaba el país.

EQUIDAD CON DIGNIDAD

Señalando hacia el edificio del hospital habilitado, Kirchner dijo que “esto es justicia, esto es equidad con dignidad” resaltando la acción de Insfrán al construir ese centro de salud para atender a 30 mil habitantes del oeste formoseño.

Respecto de los 212 kilómetros de la ruta 81 que se iniciaban , el ex mandatario manifestaba que la inversión que demandaba la pavimentación importaba un acto de reivindicación histórica.” Es una obra que no la trajo el gobierno nacional, la trajo a la zona la lucha de la gente del lugar”, admitió sin dejar pasar por alto el hecho que varios gobiernos nacionales anteriores habían anunciado la obra de pavimentación pero no la concretaron.

“Les han mentido tanto que la realidad es la única realidad”, refirió para contar que la obra daría a trabajo a unas dos mil personas de la zona a lo que sumo la integración turística y económica que generaría.

GRATITUD DE INSFRAN

Al manifestar su gratitud al presidente de la Nación por permitir que se convierta en realidad un sueño de varias generaciones de formoseños, como es la pavimentación total de la ruta 81, el gobernador Gildo Insfrán manifestaba ese 14 de septiembre de 2004 el propósito de que esa vía interoceánica sería bien usada así como también de defender a rajatabla el proyecto nacional.

Habló sobre el proceso de transformación que se está dando en regiones como el centro oeste por influjo de obras viales, eléctricas, de comunicaciones y de manejo de los recursos hídricos, así como el aporte tecnológico brindado por el CEDEVA.

“Pronto vamos a activar todas las potencialidades de nuestro oeste”,anunció para indicar que ya hay señales de que el progreso es posible también allí.

Como prueba de ese trabajo citó el interés demostrado por empresarios extraprovinciales que están radicándose y otros que ya están produciendo.

Invitaba el gobernador a no tenerle miedo a ese desembarco. “No le hagamos caso a los profetas del odio y a los que nos quieren atar a la pobreza. No dejemos que nos lleven por mal camino. Hay espacio para los formoseños y también para todos los hombres del mundo que quieran venir a invertir “, propuso.

“Hay quienes dicen que aquí se están extranjerizando las tierras. Como podemos decir semejante mentira. Si tenemos 7.400.000 hectáreas de superficie y con la asistencia crediticia a la producción vamos a llegar a un poco más de 100.000 hectáreas de agricultura. Por eso pregunto: es una osadía pensar que podemos poner en marcha en el circuito productivo 740.000 hectáreas, que e solo el 10 por ciento de la superficie total de nuestro territorio?”,planteó.

El gobernador dijo que esa meta implicaría decuplicar el producto bruto geográfico.

”A esta empresa estamos llamados cada uno de los formoseños y a los que quieren venir a empujar con nosotros de este carro”, convocaba.





UNA JORNADA INOLVIDABLE

La de hace cinco años fue una jornada inolvidable.Y a esta altura debe reconocérsela como histórica ya que lo que en esa jornada iniciaban obreros y maquinarias en siete tramos simultáneos, desde Las Lomitas hasta el límite con Salta, se onvirtió en el inicio de un proceso transformador en lo productivo,económico,social y turístico de la provincia.

En la actualidad, llegar hasta Ingeniero Juárez no insume más de cuatro horas transitando a velocidad media cuando con anterioridad debían recorrerse durante diez como mínimo, sin el riesgo que planteaban los días de lluvia.

Además, el emprendimiento tuvo continuidad en Salta y fue posible recrear entonces el corredor bioceánico del norte argentino reconocido a tal punto que en la actualidad el movimiento del transporte automotor creció casi en un 600% respecto de aquel 2004. Demás está decir lo que ha significado desde el punto de vista de la afirmación del federalismo interno y regional, con sus implicancias favorables en el campo de la cultura, el comercio y la industria.



