Concejales peronistas de El Espinillo agasajaron a agricultores en su día

" Un encuentro para compartir y agradecer a nuestros productores"

En el marco del Día del Agricultor, celebrado este martes 8 de septiembre, concejales peronistas de El Espinillo, encabezados por el presidente del CD, contador Martín Sotelo, compartieron un hermoso encuentro con pequeños productores, a quienes agasajaron con mucho cariño y reconocimiento por el trabajo que realizan todos los días.

"Fue una jornada para encontrarnos, conversar, escuchar sus historias, homenajear, compartir buenos momentos y disfrutar de la compañía de quienes, con esfuerzo y amor por la tierra, hacen crecer nuestra comunidad", expresó emocionado Martín Sotelo.

Durante el reconocimiento participaron familias productoras de Apayerey, Loro Cue, San Blas, Pozo Yabai, Isla Azul, Vista Alegre, Villa Real, El Ceibo, Barrio Santa Librada y Barrio 8 de Diciembre. "A cada una de ellas, gracias por estar presentes y por permitirnos compartir este momento tan especial", señaló Sotelo.

El edil peronista espinillense, hijo de Carlos Sotelo, reconocido dirigente de la ULICAF, destacó que el campo es parte de "nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro. Por eso, estos encuentros nos llenan de alegría y nos recuerdan la importancia de seguir cerca de nuestra gente, escuchando, acompañando y valorando su trabajo".

"Un abrazo enorme a todos nuestros agricultores y sus familias. Que nunca falten las ganas de sembrar, la esperanza de cosechar y los motivos para seguir creciendo juntos".



































