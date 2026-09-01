Con un fogón, Ciudad Joven recordó la Noche de los Lápices a 50 años

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través del espacio Ciudad Joven, realizó en la noche del miércoles un fogón para conmemorar los cincuenta años de la Noche de los Lápices. Participaron chicas y chicos de entre 15 y 25 años, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de distintos puntos de la capital.

La propuesta combinó memoria y encuentro. Antes de que se encendiera el fuego, se compartieron unas palabras y un repaso de aquel episodio de septiembre de 1976, cuando un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata fue secuestrado tras reclamar por el boleto estudiantil. La mayoría de ellos continúa desaparecida.

"Nos reunimos para conmemorar a aquellos jóvenes que perdieron su vida por reclamar sus derechos, por alzar la voz, por luchar por una sociedad más justa", explicó Priscila Jara, referente de Ciudad Joven.

Y agregó que la conmemoración buscó "mantener viva la memoria y recordar que los derechos que hoy tenemos también fueron defendidos por jóvenes que se animaron a levantar la voz".

Alrededor del fogón hubo música, charlas y risas hasta entrada la noche. El grupo de músicos Juventud Formoseña puso el clima con una peña que se extendió más de lo previsto, a pedido de los propios asistentes. Después, todos compartieron la cena.

"Sentí que los chicos estaban dispuestos a quedarse ahí toda la noche", comentó Jara.

La referente remarcó que estos encuentros no se agotan en la organización de un evento. "Se trata de crear comunidad, conocernos, encontrarnos y construir espacios donde cada joven pueda sentirse parte y protagonista", señaló.

Ciudad Joven es el espacio que el Municipio puso en marcha este año para acompañar y promover la participación de las juventudes formoseñas, con actividades culturales, recreativas, deportivas y de formación. Desde su lanzamiento, la gestión del intendente Jorge Jofré viene sosteniendo que los jóvenes deben tener voz y acción dentro de la agenda municipal.

Jara cerró con un agradecimiento a quienes se acercaron.

"Nos quedamos con el corazón lleno. Gracias por alzar la voz, gracias por demostrar que cuando la juventud se une pasan cosas increíbles", concluyó.



