Dirigentes Juarenses Wichi y Toba pidieron unidad y defendieron sus raices en el Día de la Mujer Indígena

Ingeniero Juárez, pueblo pluricultural y bilingüe, vivió una jornada por el Día de la Mujer Originaria, en la que no solo profundizó el espacio que les da a esta parte tan importante de la comunidad wichí y toba, sino que también, en el corazón mismo de la ciudad, en la plaza Juan Domingo Perón, durante varias horas hablaron a micrófono abierto, explicando en detalle sus logros y los desafíos que tienen que superar.

Esta posibilidad la tejieron ellas mismas días atrás, cuando se reunieron con el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, y la concejal justicialista María Nacif. Ellas eligieron cómo recordar esta jornada, que también incluyó un acto protocolar, un almuerzo comunitario, una lotería familiar, danzas, exposición de artesanías y otros despliegues más.

Pero lo que nuevamente marcó la diferencia fue la claridad con la que las mujeres se hicieron escuchar. Un poco hartas de las divisiones y presiones internas de sectores que no ven que el enemigo que se enfrenta está afuera, pero infiltrándose dentro de la provincia con pretensiones de avanzar sobre derechos y tierras.

En ese contexto, y solo para dar un ejemplo, Albina Espeche, dirigente de la etnia wichí, indicó que la unidad es necesaria en estos tiempos en los que quieren sembrar inestabilidad. Albina, en cierta medida, visibilizó la voz de todas las que hablaron y estuvieron en la organización. En ese sentido, las presentes coincidieron en que se sintieron y se sienten acompañadas por el gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, y, en su casa, por el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif.

También, entre otras oradoras, se vio a Silvia Fernández, presidenta del barrio Toba; a las mujeres artesanas; y a Agustina Curchi, también toba.

Fue un escenario muy emotivo porque se escucharon todas las voces, en las que cada una aportó una parte fundamental de cómo ven el mundo y cómo esperan que se respete esa visión.

Igualmente, hubo un espacio para los reconocimientos por la trayectoria social, política y comunitaria de decenas de mujeres originarias.

Se dio un especial reconocimiento a Angélica Mendoza, María Salto, Ciria Zalazar, Norma Salomón, Mónica Pérez, Vicente Alto, Francisca Ortiz, Robenza Aranda, Afrancesado Ortiz, Albertina Silvestre, Marcelina Javier, Angélica Egües, Savina Aparicio, Miriam Santillán, Lucía Frías, Anita Frías, Marta Mancilla, Victoria Chávez, Elizabeth Luna, Albina Espeche, Ercilia Agüero, Ana Mariño, Sonia Torres, María Matorras, Marina González, Adelma Celestino, Paula Mariño, Teresa Albornoz y Natalia Carrizo.

Miguelina Navarrete, dirigente de la etnia wichí, comentó que cada una de las homenajeadas aportó y aporta, desde su lugar, su experiencia, fortaleza y sabiduría al crecimiento de sus comunidades.



