Brindaron una charla para promover la salud integral en la niñez y adolescencia en la EPEP N° 82

Profesionales del centro de salud “Villa Hermosa” aportaron conocimientos a la comunidad educativa sobre salud bucal, cuidados corporales, gestión de las emociones, derechos y obligaciones.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el centro de salud “Villa Hermosa”, llevó a cabo una jornada educativa en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 82 “Gaspar Ruíz”, destinada al personal docente y a los alumnos de 4°, 5° y 6° grado del segundo ciclo, con el propósito de fortalecer el cuidado de la salud en la infancia y la preadolescencia.

La misma estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de obstetricia, odontología, psicología y trabajo social, que se desarrolló bajo la modalidad de taller participativo con juegos y otras dinámicas didácticas, diseñadas especialmente para este grupo etario.

De ese modo, con el nombre “Salud integral: cuerpo, sonrisa y mente”, entre otros objetivos, el encuentro marcó el inicio de las acciones programadas en el marco del Mes de la Odontología, que se conmemora durante octubre.

En ese marco, se puso énfasis en el cepillado y otros hábitos que deben implementarse para prevenir las caries y contribuir al cuidado de la boca y los dientes, lo cual fue acompañado por la entrega de kits con pastas y cepillos dentales a cada uno de los escolares.

Al respecto, la directora del centro de salud “Villa Hermosa”, la odontóloga Silvia López Garay, destacó: “Buscamos promover el cuidado integral desde una edad temprana. Y, por ejemplo, esto nos permite reforzar pautas de higiene bucodental esenciales para prevenir diferentes patologías y promover la buena salud bucal en nuestros niños”.

Por otro lado, en contexto del abordaje interdisciplinario, los obstetras expusieron sobre los cambios físicos propios de la pubertad y la relevancia que tienen en esta etapa, el aseo y la higiene personal.

Asimismo, el área de psicología trabajó en el reconocimiento y gestión de las emociones, la salud mental y la importancia de pedir ayuda ante distintas situaciones, aspecto que se complementó con información sobre los derechos y obligaciones de los adolescentes a cargo del personal del servicio social del efector.

“El trabajo articulado con los establecimientos educativos es fundamental para consolidar la red de salud escolar. A la vez, nos permiten acompañar el desarrollo de los alumnos en cada una de las etapas de su crecimiento, brindándoles información correcta y oportuna, y poniendo a su disposición herramientas prácticas que le sean útiles para cuidar su salud integral y calidad de vida”, consideró como balance de la jornada la directora del centro de salud.



