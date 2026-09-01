Detienen a tres personas y anulan centro de venta de cocaína en el República Argentina

• ⁠Se secuestró cocaína, dinero, un celular, una balanza digital, elementos de corte y acondicionamiento

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa, anularon un presunto centro de venta de estupefacientes que funcionaba en el barrio República Argentina de esta ciudad.

La intervención se concretó el martes, en el marco de una investigación sobre la presunta tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor.

La tarea demandó varias semanas de trabajo de campo, de observación y recolección de elementos probatorios, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina.

En primera instancia, personal antinarcóticos detuvo a un hombre en calles internas del barrio República Argentina, que tenía en su poder un envoltorio con cocaína, un encendedor y una pipa metálica de fabricación casera.

Luego, alrededor de las 18:30 horas, se dio cumplimiento a la Orden de Allanamiento en una vivienda del barrio República Argentina, como así también a la requisa vehicular sobre un automóvil Volkswagen Gol Power vinculado a la causa.

Durante la diligencia en el inmueble, los efectivos detuvieron a una mujer investigada y a otro hombre que tenía en su poder un envoltorio con cocaína.

En total, fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, teléfono celular, retazos de polietileno, anotaciones varias y un elemento de corte y estiramiento.

Durante la requisa del vehículo se secuestró una balanza digital con restos de cocaína, elemento considerado de interés para la investigación.

Personal de la Dirección General de Policía Científica, Delegación Circuito Cinco, documentó la escena.

También se dio intervención a la Línea 102, debido a que en el inmueble se encontraban menores de edad, quienes quedaron bajo resguardo familiar, conforme las indicaciones del organismo competente.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia del Fuero Provincial contra el Narcocrimen, mientras continúan las actuaciones correspondientes.