Atencia en San Hilario: “Este nuevo centro de salud es dar cumplimiento a la palabra empeñada por nuestro Gobernador”

Asimismo, lo consideró parte de “una cadena de compromisos cumplidos” y relató que, hace menos de una semana, en Banco Payaguá también se habilitó otro centro de salud además de establecimientos educativos, plazas y demás obras.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, ofició como orador principal en la ceremonia inaugural de la refacción integral del centro de salud de la localidad de San Hilario que encabezó el gobernador, Gildo Insfrán, este martes 8 de septiembre por la mañana.

Al tomar la palabra rememoró la historia del lugar que “hace muy poco” celebró sus 124 años de vida y valoró que fue “construida a fuerza de trabajo por quienes nacieron en este suelo y tantas familias que lo eligieron para afincarse, proyectar su hogar y ver crecer a sus hijos”.

“Esta tierra sabe de transformaciones. Durante décadas el tren y la vieja estación marcaron el ritmo de las comunicaciones y también el modo en que se encaraban las urgencias médicas. Aquella dinámica dependía de lo que la vía traía o de traslados complejos”, recordó.

En la actualidad, sostuvo el funcionario, “la realidad de San Hilario pasa por otro lado: la de una población consolidada que exige y merece prestaciones a la altura de su desarrollo”.

“Por eso abrir las puertas de este nuevo centro de salud no es una casualidad, es dar cumplimiento a la palabra empeñada por nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”, aseguró.

Asimismo, lo consideró parte de “una cadena de compromisos cumplidos” y relató que, hace menos de una semana, en Banco Payaguá también se habilitó otro centro de salud además de establecimientos educativos, plazas y demás obras.

“Mientras a nivel nacional no se anuncia ninguna inauguración de ningún tipo, acá en Formosa inauguramos todas las semanas en cada rincón del territorio. Esa es la decisión política de este modelo. El Modelo Formoseño acerca el Estado a donde vive la gente, no mide la obra por la cantidad de habitantes, sino por la necesidad”, manifestó.

Por ello, aseveró Atencia, para la gestión provincial la atención de la salud “no es algo secundario, ni un ajuste presupuestario que se pueda recortar”, sino “un compromiso directo con el bienestar de nuestra gente”.

Derecho constitucional

En otro orden, citó el artículo N°80 de la Constitución Provincial donde establece que “el Estado reconoce la salud como un proceso de equilibrio bio, psico, espiritual y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad”.

“Un derecho humano fundamental; y en ese mismo artículo dice textualmente: asumirá la estrategia de la atención primaria de la salud, comprensiva e integral, como núcleo fundamental del sistema de salud, conforme con el espíritu de la justicia social. Esa es nuestra doctrina y es la que estamos cumpliendo hoy”, esbozó.

Y ratificó: “La atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial, con métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, al alcance de todos, con plena participación de la comunidad. Es promoción, es prevención, es asistencia y es rehabilitación. Es el primer contacto donde se resuelve el 90% de los problemas que aqueja nuestra población”.

En ese sentido, el Ministro garantizó que el nuevo centro de salud ofrecerá seguimiento para el desarrollo infantil, atención de pacientes con enfermedades crónicas y un esquema articulado entre centros y hospitales “para el cuidado de nuestra gente”, porque “no funciona de manera aislada, forma parte de un sistema de red organizado por complejidad creciente, como lo marcan los artículos 80 y 81 de nuestra Constitución”.

“Por eso dividimos la provincia en 12 distritos sanitarios y subdivididos en áreas programáticas, con familias nominalizadas y con búsqueda activa. Si hace falta, se deriva al hospital distrital y de ahí a hospitales de mayor complejidad para solucionar el problema de salud que lo afecta. Porque en Formosa nadie se queda sin atención”, remarcó.

Situación nacional

Atencia pidió, también, no “ignorar” la coyuntura que atraviesa el país y señaló que, mientras a nivel nacional quitan fondos para partidas sanitarias, interrumpen programas preventivos y paralizan obras que benefician a las familias, “en Formosa se marca una diferencia clara”.

“La provincia sostiene su rumbo con una administración con equilibrio financiero para que los insumos no falten, la infraestructura continúa expandiéndose hacia donde vive el vecino”, resaltó.

De esta manera, trajo a la memoria que cuando Nación “se retiró y dijo que la salud era un problema de cada uno, Formosa, a través de nuestro Gobernador, se hizo presente más que nunca”.

“Se sostuvo con fondos propios los programas que Nación desmanteló. Se sostuvo la entrega gratuita de medicamentos en cada hospital y centro de salud, porque acá ningún formoseño tiene que elegir entre comer o comprar su medicación”, precisó.

Y profundizó: “Se sostuvo la entrega de leche, vacunas, atención a los pacientes crónicos, y también la atención gratuita de extranjeros que habitan en nuestro suelo formoseño. Esa es la diferencia entre un modelo que ve números y un modelo que ve personas, pero la infraestructura, sin su gente, pasa desapercibida”.

En ese marco, Atencia expresó que “el verdadero sostén de este espacio está en el personal: médico, enfermeros, agentes sanitarios y administrativos, que le dan un sentido humano a la atención del Estado en cada jornada”.

“A ustedes, mi reconocimiento y mi agradecimiento. A todo el pueblo de San Hilario, esta obra es el resultado de una planificación sostenida y de una comunidad que avanza sin bajar sus banderas. Cuídenla, porque es patrimonio de todos los formoseños y es la casa de la salud de sus familias”, cerró.



