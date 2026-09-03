Insfrán reconoció “el esfuerzo y compromiso” de los productores agropecuarios

También expresó que desde el Gobierno provincial se generan las condiciones para el desarrollo de las familias rurales, “la comunidad y nuestra provincia de Formosa”.

En el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, fecha que se conmemora cada 8 de septiembre en Argentina, el gobernador Gildo Insfrán brindó su reconocimiento “a quienes, con esfuerzo y compromiso cotidiano, hacen de la tierra una fuente de producción y oportunidades”.

Por ello, desde el Gobierno de Formosa “generamos las condiciones para que el conocimiento y trabajo de cada productor y productora agropecuaria se reflejen en más desarrollo para su familia, su comunidad y nuestra provincia”, acentuó en su mensaje, saludándolos en su día.







