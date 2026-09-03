Una adolescente y un sueño: encontrar una familia, contención y amor

El Poder Judicial de la Provincia de Formosa, a través del Tribunal de Familia – Sala B-, realizó una convocatoria a personas y familias de toda la provincia que estén dispuestas a abrir su hogar y su corazón a una adolescente de 12 años que espera una familia definitiva.

El pedido está dirigido a adoptantes capaces de brindarles amor, escucha, límites claros y acompañamiento en esta etapa tan importante de su vida. La joven necesita una familia que la reciba como hija, le dé estabilidad afectiva, la sostenga en sus proyectos y la anime a construir un futuro con nuevas oportunidades.

No es requisito excluyente estar inscripto previamente en el Registro Único de Adopción de Formosa. Lo más importante es tener verdadera disposición para el compromiso emocional, tiempo para compartir y apertura para trabajar junto a los equipos técnicos que acompañarán todo el proceso.

Quienes deseen obtener más información sobre la adolescente, podrán hacerlo de manera personal y confidencial a través del equipo interviniente, comunicándose con:

Asesoría de Menores e Incapaces de Cámara

Teléfono: 370–42696671

Correo electrónico: mpc_amenores_asistente@jusformosa.gob.ar

O bien con la Secretaría de la Sala B del Tribunal de Familia: Teléfonos: 0370–4426925 / 4445443 / 4445442 . Correo electrónico: familia_secretaria_sb@jusformosa.gob.ar

Una decisión puede cambiar la vida de una niña. Y también la de la familia que la reciba.























