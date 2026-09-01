A 30 años de su lanzamiento, el PAIPPA “dignificó a las familias productoras”

El programa que inició el 15 de septiembre de 1996 hoy se ve robustecido en otras acciones provinciales como el Plan Alimentario Nutrir y Soberanía Alimentaria Formoseña (SAF), beneficiando a los formoseños.

En el marco por la celebración del 30° aniversario del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), integrantes de distintas áreas que conforman el hoy Instituto resaltaron la importancia que tuvo esta política que transformó la realidad de miles de familias productoras.

Por su parte, la responsable del área de Promoción y Planificación del Instituto PAIPPA, Paola Casco, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y destacó “la visión estratégica” del gobernador Gildo Insfrán al lanzar este programa y terminó siendo un instituto”.

Subrayó que “este es un claro ejemplo del crecimiento del Modelo Formoseño que se ve en todo el territorio provincial”, comentando en tono personal que “me llena de orgullo formar parte de una institución que llegó para dignificar a las familias formoseñas”.

En ese sentido, felicitó a los paipperos por su trabajo diario, el cual “se ve reflejado” en otros programas provinciales, como Nutrir y SAF, así como las ferias francas y las ferias ganaderas paipperas.

En tanto, Zully Zabala, integrante del área de Comercialización del Instituto, puso en valor los espacios de comercialización que significan las ferias francas, las que se desarrollan todos los viernes en la Capital, al igua que en ocasiones especiales como Semana Santa, en tres puntos de venta: el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en la calle Joaquín de Los Santos al 1200; el playón del organismo, en Padre Grotti N° 1040; y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Asimismo, remarcó que los productores paipperos reciben durante todo el año “asistencia técnica, semillas, bioinsumos, transporte gratuito y beneficios fiscales por parte del Gobierno provincial”.

Por último, habló el ingeniero agrónomo Miguel Alonzo Torres, quien fuera el director del Instituto Universitario Formosa (IUF), la base de lo que hoy es la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

Como actual director de Producción Agrícola del IPAIPPA, aseveró que el PAIPPA “es el embrión del Modelo Formoseño y el protector de los pequeños agricultores frente a las políticas neoliberales de los años ’90 que promovían la concentración de tierras”.

Finalmente, hizo notar que en Formosa se avanza “en formar nuevas generaciones de agricultores y especialistas” con el objetivo de robustecer “la soberanía y la seguridad alimentaria”, mencionando que a través del PAIPPA y el Plan Nutrir se beneficia con productos de las chacras paipperas a más de 20 mil familias de la ciudad capital.



