Volvieron las competencias de las Olimpíadas de Confraternidad Docente

Luego de la finalización del receso invernal, este sábado 1° agosto en horas de la mañana y a pesar del mal tiempo regresaron las competencias deportivas enmarcadas en las Olimpíadas de Confraternidad Docente 2026 organizadas por la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica ( AMET-Formosa). Del evento participan educadores del nivel secundario de toda la ciudad. Como es habitual el escenario fue el Polidepotivo de la EPES N° 35 Arturo Jauretche del barrio San Pedro que se vistió de deporte.

El Profesor Alberto Álvarez, Secretario General de AMET Formosa, destacó que, tras el receso invernal, los equipos regresaron con muchas ganas de competir y que ya se disputan los cuartos de final, camino a las grandes finales a disputarse la semana próxima.

Álvarez indicó que este año participan 24 instituciones educativas del nivel secundario de la ciudad de Formosa, incluyendo docentes del Centro de Formación Profesional del barrio Nanqom, reafirmando el espíritu de integración y compañerismo.

Fútbol de salón masculino y femenino, vóley en las ramas masculino y femenino son las disciplinas que siguen en competencia.

Además, próximamente se incorporará la pesca deportiva como una nueva actividad que despertó el interés de gran parte de la comunidad educativa.

Asimismo Álvares informó que en septiembre próximo llegará uno de los eventos más esperados: la Elección de la Reina del Nivel Medio, mientras que el cierre será con la tradicional entrega de premios, donde se distinguirá al colegio campeón, a quien se entregará la Copa Challenge, los mejores jugadores, arqueros y goleadores del torneo. La premiación se hará en la sede de la CGR Regional Formosa, mientras que la coranación de la ceremonia será en el local Exxim.

"Más que una competencia, las Olimpíadas de Confraternidad Docente fortalecen la amistad, el compañerismo y la unión entre los trabajadores de la educación de toda la ciudad", indicó a su turno la profesora Beatriz Cáceres, integrante de la Comisión Directiva de la entidad organizativa de las olimpíadas.



