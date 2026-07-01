El Director de Primaria cruzó a la oposición: “Les molestan las obras y también la memoria histórica”

En respuesta a las recientes denuncias de una diputada provincial de la oposición sobre presuntos hechos de “adoctrinamiento” en escuelas y establecimientos privados al abordarse la historia reciente del “Modelo Formoseño”, fue contundente al respaldar la enseñanza de la historia reciente y la identidad provincial en las aulas formoseñas.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, dejó en claro que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.

“Lejos de tratarse de una improvisación curricular o de una directiva partidaria de ocasión, la planificación educativa en la provincia abreva directamente en normativas nacionales del Consejo Federal de Educación que promueve el abordaje de saberes locales y provinciales de nuestra Carta Magna que establece con claridad las bases del modelo de desarrollo autóctono y su inserción dentro del sistema de valores y objetivos estratégicos de Formosa”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que la intención de la oposición de “pretender borrar de los libros escolares el equipamiento, la infraestructura, la integración territorial y la evolución social de la provincia bajo el rótulo de ‘adoctrinamiento’ no es más que un intento de desmantelar la memoria histórica local para imponer una visión centralista ajena a la realidad formoseña”.

Además, subrayó que “teniendo como marco orientador el diseño curricular provincial de nivel primario, con validez nacional, se promueve la construcción de la identidad local y regional”.

Para ello, señaló que “se requiere que los estudiantes conozcan el proceso de consolidación de su provincia, las obras como escuelas, hospitales o rutas, sus metas productivas y las bases socioeconómicas que la sustentan”.

En ese sentido, aseguró que “omitir la historia reciente significaría privar a los alumnos de herramientas fundamentales para comprender el entorno en el que viven. Constituyendo un acto de censura y afrenta contra los derechos de la niñez de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

“Hablan de libertad, pero reclaman censura”

En esa misma línea, el funcionario cuestionó el posicionamiento opositor: “Conocer la provincia donde se vive no es adoctrinar; es generar pertenencia. ¿Desde cuándo enseñar sobre el desarrollo productivo, la infraestructura vial, el sistema de salud y las escuelas construidas es un delito?”.

Y agregó que “privar a los chicos formoseños de conocer cómo se transformó la provincia en la que viven no es ‘protegerlos’, es querer volver a la Formosa postergada y dependiente de antes”.

Meza expresó que la diputada deja en evidencia que pretende “adoctrinar a la inversa”, demostrando que “solo muestra una enorme incomodidad con los logros alcanzados por la provincia y una inclinación a censurar una realidad que la fastidia”.

“La construcción de identidad provincial a través de la historia o ciencias sociales goza de pleno respaldo institucional y normativo”, dejó en claro el funcionario.

E hizo hincapié en “llamar a las cosas por su nombre: lo que verdaderamente le molesta no es la pedagogía, es la historia real de Formosa. El Modelo Formoseño cuenta con plena institucionalidad y respaldo en la Constitución Provincial; no es un capricho partidario ni una directiva de ocasión, es un proyecto de provincia validado democráticamente por el pueblo formoseño”.

Al concluir, sostuvo que el sector opositor habla de “libertad, pero reclaman censura. Quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden. Para la oposición, la historia de Formosa solo vale si la escriben desde un escritorio en Buenos Aires”.

“Enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial. Los contenidos locales se desarrollan de manera secuenciada atendiendo la progresión curricular y evolutiva de los estudiantes según el nivel educativo que cursan”, aseguró.

Y enfatizó al finalizar en que “les guste o no a quienes prefieren mirar hacia afuera, Formosa tiene historia, tiene modelo y tiene Constitución y las escuelas están para formar ciudadanos con identidad, arraigo y orgullo por su tierra”.



