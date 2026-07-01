La comuna accionó en la ciudad tomando como prioridad el mantenimiento del drenaje urbano

Distintas tareas encabezaron la agenda de trabajo de la municipalidad capitalina este viernes, dando prioridad al mantenimiento de desagües pluviales en distintos frentes de la ciudad, teniendo en cuenta el pronóstico que se avecina para los próximos días.

Desde la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, informaron que prosigue la limpieza con carga directa del canal central ubicado sobre Av. Gob. Gutnisky, entre Av. Pueyrredón y Blas Parera, como así también en el B° Namqom con un cuneteo mecánico en canales puntuales del sector.

Del mismo modo, en Urbanización San Isidro el trabajo asimismo se enfocó en el cuneteo mecánico del sector, al igual que en el B° Virgen de Luján, sumando en este último el perfilado de calles. En el B° Norte Bis, la acción se centro en la colocación de alcantarillados secundarios y en el arreglo del sector intervenido en la descarga principal al canal paralelo a la Ruta 11, del lado Este.

Por otro lado, los trabajos de perfilado se acentuaron en los barrios Virgen del Rosario y Virgen del Carmen, en el primero sobre calle Berutti, French y Paraguay, y en el segundo en el acceso a “El Cachilito” y colectora.

Finalmente, y con respecto a la higiene urbana, se hizo lo propio con la limpieza y retiro de restos de cuneteo y residuos no convencionales en el B° San Antonio, agregando el perfilado de calles internas, y con el levantamiento de esquineros en el B° Emilio Tomás.







