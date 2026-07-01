Gamarra valoró la inauguración de la plazoleta "Teresa Báez" y destacó la permanente inversión en los barrios

La concejal justicialista e integrante del equipo del intendente Jorge Jofré, Malena Gamarra, destacó la inauguración de la plazoleta "Teresa Báez" como una nueva muestra de la visión de ciudad que impulsa la gestión municipal, basada en la cercanía con los vecinos, la recuperación de los espacios públicos y la construcción de una comunidad cada vez más integrada.

La edil sostuvo que este tipo de obras consolidan la decisión política del intendente Jorge Jofré de seguir llevando infraestructura, servicios y oportunidades a cada barrio de la ciudad, garantizando que las familias cuenten con lugares seguros, accesibles y de calidad para el encuentro, la recreación y el sano esparcimiento.

"Cada espacio recuperado representa mucho más que una obra. Es un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde los niños pueden jugar, los adultos compartir y las familias fortalecer los lazos que hacen grande a cada barrio. Esa es la ciudad inclusiva y con igualdad de oportunidades que el intendente Jorge Jofré viene construyendo desde el inicio de su gestión", expresó.

Asimismo, Gamarra resaltó que la decisión de imponer el nombre de Teresa Báez constituye un merecido reconocimiento a una vecina comprometida con su comunidad, cuyo ejemplo demuestra que el trabajo conjunto entre los vecinos y un Estado municipal presente puede transformar realidades y mejorar la calidad de vida de todos.

Finalmente, afirmó que la recuperación permanente de los espacios públicos continuará siendo una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad, porque fortalece la vida comunitaria, promueve la integración social y reafirma el compromiso de seguir construyendo una Formosa más humana, inclusiva y participativa.