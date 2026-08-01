Vialidad Provincial fortalece el sistema de defensas de la Capital

En el marco de un plan integral, se efectuó la colocación de más de 300 metros de ripio en la estación de bombeo La Floresta para garantizar un acceso rápido y seguro.

Con la mirada puesta en la próxima temporada de lluvias y ante la posible llegada del fenómeno climático de “El Niño”, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se avanzó con obras que fortalecen el sistema de defensas de la ciudad capital.

En la estación de bombeo La Floresta se ejecutó la colocación de más de 300 metros de ripio para garantizar un acceso rápido y seguro. Estas tareas forman parte de un plan integral que también se extenderá a otras defensas y estaciones de bombeo.

En ese marco, el administrador general de Vialidad Provincial, el ingeniero Javier Caffa, hizo hincapié en la importancia de la conciencia ciudadana. “La concientización de la población es clave en lo que es el desecho de los residuos, la basura y las podas, por ejemplo, de árboles y arbustos, ya que tienen directa incidencia en el escurrimiento de los desagües pluviales”.

Explicó que “toda esa basura que está en la vía pública, en las avenidas, los parterres o las esquinas, cuando hay precipitaciones importantes, esos residuos son arrastrados hacia el sistema de escurrimiento, conformado principalmente por sumideros, cámaras, cunetas, conductos, y después van a los canales principales de escurrimiento”.

Por ello, pidió a los vecinos sacar los residuos domiciliarios en el horario correspondiente. En el caso de la Capital, la Municipalidad de Formosa solicita que sea una hora antes del paso del camión recolector o poco antes de su inicio. Esto evita la acumulación en la vía pública, malos olores y la rotura de bolsas por animales.

“Entre todos tenemos que optimizar esta cuestión para que el sistema de drenaje funcione en forma adecuada –enfatizó-. Porque si hay precipitaciones con valores por arriba de lo normal, como las que se anuncian, vamos a tener mucha agua y ese volumen tiene que escurrir de la forma más eficiente hacia la disposición final, que son los cuencos de las estaciones de bombeo. Y si esa basura va a parar una bomba, la misma se puede quemar o dejarla sin funcionamiento, lo cual es un riesgo muy grave para toda la población”, advirtió el funcionario.

Subrayó aquí que “en los últimos años se han potenciado e incorporado nuevas bombas, incrementando la capacidad de bombeo de cada estación”, así como también “se han cambiado descargadores de fondo y compuertas, mejorando la alimentación eléctrica en las estaciones”.

“Este es un trabajo que se viene realizando hace muchos años, no es que ahora por esta coyuntura se está haciendo, sino que es continuo”, marcó.

Para finalizar, recalcó que “tenemos que estar preparados y colaborar entre todos en el cuidado de los sistemas de escurrimiento porque son cruciales en los fenómenos climáticos que están ocurriendo”.



