El Gobernador compartió la celebración por el 50° aniversario del Hospital de la Madre y el Niño

El evento homenajeó a los trabajadores de la Institución. El mandatario puso en valor la labor y el aporte que realiza a la salud pública formoseña.

En la noche de este sábado 8 de agosto, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se hizo presente en la emotiva cena que se realizó para conmemorar el aniversario N°50 del Hospital de la Madre y el Niño al servicio de la salud de las familias formoseñas.

Acompañado por el vicegobernador, Eber Solís y el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, el mandatario sostuvo que fue un encuentro para “celebrar la historia recorrida y renovar el compromiso de seguir construyendo una salud pública cercana y de calidad”.

Y le agradeció a la institución sanitaria por “estos 50 años”.

Al respecto, el director del nosocomio, doctor Víctor Fernández, dialogó con AGENFOR sobre esta “fiesta de la familia hospitalaria” y dijo que fue un evento para compartir con los trabajadores, sus familias y amigos que “siempre colaboran con nosotros”.

“Hay muchas instituciones y muchas personas que se acercan normalmente para colaborar con el hospital. Van a ver qué es lo que se necesita como, por ejemplo, Abriendo Surcos, una de las instituciones que más colaboró en estos últimos tiempos, pintando la sala de las personas que tienen cáncer y se compró también agujas y unas pistolas que son para hacer las punciones mamarias”, sostuvo.

En cuanto a la presencia de Insfrán en el evento, Fernández dijo que, con este tipo de gestos, siempre “el apoyo, compromiso y la defensa de la salud pública por parte de nuestro Gobernador” y, por eso, “estuvo presente junto a la familia hospitalaria compartiendo esta velada”.

“En realidad, esto es para ofrecer un reconocimiento a las personas que trabajan en el Hospital, que día a día ellos ponen su granito de arena, trabajando, esforzándose”, resaltó.

Y cerró: “Llegan antes que salga el sol a cuidar familias que no son suyas, dejando a su familia esperando, brindándose a las otras personas que son las que consultan en el Hospital, en niños y mujeres”.







