Intensa labor policial: unos 22 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

• También se garantizó la seguridad en eventos deportivos

La Policía provincial desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 3.097 personas, se labraron 135 actas de infracciones y detectaron a 22 conductores alcoholizados.

Además, sacaron de circulación unas 20 motos, dos automóviles y retuvieron 43 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del sábado por el Torneo Federal “A” 2026 entre el Club Sol de América y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, como así también en la tarde del domingo por el Torneo L.F.F. categoría “A” 2026, que se desarrolló en los estadios 8 de Diciembre, 17 de Octubre, Fontana, Defensores del Rosario y Sargento Rivarola.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.100 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios de esta ciudad y en todo el territorio provincial.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.