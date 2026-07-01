El Hospital de la Madre y la Mujer puso en marcha el gimnasio terapéutico “Mujeres en movimiento”

La iniciativa es de acceso gratuito. Está destinada a pacientes mayores de 40 años y busca mejorar la capacidad funcional, promover hábitos saludables y fortalecer la calidad de vida mediante la actividad física supervisada.

En el marco de las múltiples acciones que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, para promover el cuidado integral de la salud de la mujer, este lunes 3 de agosto dio inicio el gimnasio terapéutico “Mujeres en movimiento” en el Hospital de la Madre y la Mujer.

Se trata de un espacio gratuito destinado a pacientes de 40 años en adelante, especialmente a quienes transitan la etapa de la menopausia o tienen diagnóstico de enfermedades crónicas y oncológicas, entre otras.

La directora del nosocomio, la doctora Diana Gayozo, explicó que este proyecto incorpora una nueva herramienta terapéutica al abordaje integral que brinda el hospital. “Está enfocado en mejorar la capacidad funcional, disminuir la fatiga y el dolor, favorecer el bienestar emocional y optimizar la calidad de vida de nuestras pacientes”, detalló.

En tanto, destacó que “la actividad física supervisada aporta múltiples beneficios y constituye un complemento muy importante para los tratamientos y el cuidado de la salud”.

Al dar más precisiones sobre el taller, dio a conocer que las actividades se desarrollarán dos veces por semana, los lunes y jueves, de 9 a 10 horas, y estarán a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por kinesiólogos, profesores de Educación Física, ginecólogos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros profesionales.

Cada encuentro tendrá una duración de 60 minutos y se organizará en grupos de aproximadamente diez participantes, favoreciendo un seguimiento personalizado de cada paciente.

En ese sentido, Gayozo indicó que “comenzamos con esta modalidad, pero estamos evaluando la posibilidad de incorporar más días para que un mayor número de mujeres pueda acceder a este espacio. Nuestro objetivo es acompañarlas con una propuesta que contribuya a mejorar su bienestar físico, emocional y social, en el marco de una atención integral”.

Finalmente, la directora invitó a las pacientes interesadas a acercarse al hospital para recibir información e inscribirse. “Sabemos que la actividad física supervisada tiene innumerables beneficios para la salud –subrayó-. Es un gran aporte para mejorar la calidad de vida, especialmente en esta etapa, y resulta fundamental para alcanzar una longevidad más saludable”.

“Por eso, invitamos a quienes quieran sumarse y aprovechar este nuevo espacio, que el Gobierno de la provincia de Formosa pone a disposición de forma complemente gratuita”, concluyó.



