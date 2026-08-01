Vecinas de San Martín Dos realizaron su control anual de mamografía en el Hospital Distrital de Ibarreta

Por segundo mes consecutivo y mediante una acción articulada, pacientes del Hospital de San Martín Dos accedieron, de forma completamente gratuita, a este importante estudio de diagnóstico por imagen, fundamental para la detección precoz del cáncer de mama.

En el marco de una importante estrategia sanitaria implementada por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, un grupo de mujeres de la localidad de San Martín Dos fue trasladado hasta el Hospital Distrital de Ibarreta para cumplir con su control anual de mamografía.

Como se viene realizando, la actividad se concretó mediante la articulación entre ambos efectores sanitarios y la colaboración del municipio de San Martín Dos, lo cual permitió facilitar el acceso de las mujeres a este estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de mama y de otras patologías mamarias.

La directora del Hospital Distrital de Ibarreta, la doctora Vivian González, destacó la continuidad de esta estrategia, señalando que “por segundo mes consecutivo estamos recibiendo a nuestras vecinas de San Martín Dos. En este caso fueron 12 pacientes a quienes se les programó previamente el turno y pudieron cumplir con su control mamográfico anual”.

En ese sentido, la profesional remarcó que la mamografía constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico temprano del cáncer mamario y forma parte de los contrales integrales de salud gratuitos, que el Gobierno de Formosa brinda a las mujeres en las distintas etapas de la vida.

“Por eso, es una gran satisfacción poder contribuir desde nuestro hospital para que las mujeres de Ibarreta como de otras localidades cercanas, ubicadas en nuestro distrito sanitario III, puedan acceder a este estudio sin tener que trasladarse hasta la Capital”, sostuvo.

Del mismo modo, González puso en valor el compromiso de los equipos de salud que tienen a su cargo la coordinación y la organización de este accionar, lo cual puede lograrse gracias al fortalecimiento del trabajo conjunto.

“Esto demuestra que, cuando los equipos de salud trabajan de manera articulada, podemos acercar prestaciones fundamentales y garantizar el acceso a controles que son muy importantes para el cuidado de la salud de las mujeres, en este caso, pero también para la población en general”, afirmó.

Al respecto, mencionó: “Por ejemplo, el equipo del Hospital de San Martín Dos coordinó el traslado de las pacientes con la Municipalidad de su localidad, y el Hospital Distrital de Ibarreta dispuso los turnos, el mamógrafo y los profesionales que llevaron a cabo las mamografías”, precisó la directora en el cierre.



