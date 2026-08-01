A través de una importante logística de distribución, llegaron los juguetes a las escuelas de la ciudad de Formosa

Se trabajó en esta tarea durante toda la jornada, por lo que ya está todo preparado para que el domingo 16 los más de 200 mil juguetes que dispuso el gobernador Gildo Insfrán se entreguen en simultáneo en todo el territorio formoseño a partir de las 9 horas.

Este jueves 13, desde muy temprano, continuó la distribución de los juguetes en la ciudad de Formosa, donde se dividió por jurisdicciones este trabajo que comenzó el día anterior, a través de una logística de traslado coordinado por diferentes organismos del Gobierno provincial para abarcar a todas las instituciones educativas de gestión pública como privada de Niveles Inicial y Primario.

Estas escuelas se encuentran bajo la órbita de la Delegación Zonal Formosa, así como de las localidades cercanas a la ciudad capital, donde también en esta misma jornada se procedió a hacer lo propio desde horas de la siesta.

En el interior provincial ya se trabajó y completó esta acción de distribución de los más de 200 mil juguetes que el domingo 16 la gestión del gobernador Gildo Insfrán obsequiará a los niños y las niñas en el Día de las Infancias. Como es habitual, en forma simultánea a partir de las 9 horas en todas las escuelas de la provincia.

El arquitecto Edgar Pérez brindó declaraciones como integrante del equipo de logística y distribución y resaltó que Formosa “es la única provincia” que realiza esta entrega de juguetes, materializada sobre la base del “compromiso y la vocación de servir al prójimo”, como “un gesto de amor del Gobierno de Formosa, en este caso, a las infancias”.

Nuevamente, a través de las instituciones educativas más de 200 mil juguetes llegarán a niños y niñas de todo el territorio formoseño, ratificándose así, “una vez más, esta decisión política del gobernador Gildo Insfrán”, enfatizó contundente.

Y marcó que, incluso a pesar de la difícil situación económica que se vive en la Argentina, en “Formosa se demuestra que es posible tener, por un gobierno peronista, este tipo de acciones” que ponen en relieve “la presencia del Estado”.

En cambio, el Gobierno libertario del presidente Javier Milei es la contracara, al analizar que sus políticas “están hundiendo al país” y por eso, “cobra todavía más valor esta medida” como también la que otorgó el gobernador Insfrán a la Administración Pública Provincial, refiriéndose al anuncio del 15% de aumento en los haberes de los agentes públicos activos y pasivos, alcanzándose también a los pensionados de la provincia.

Por último, Pérez remarcó que el Gobierno provincial asumió “este compromiso que representa un esfuerzo dado el contexto de crisis a nivel nacional sin tomar deuda, gracias a la responsable administración de las cuentas públicas en el orden financiero”.

La entrega de los juguetes también, agregó, “se afronta con recursos del Tesoro Provincial”.











