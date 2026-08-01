Un nuevo avance fortalece la atención de alta complejidad de la provincia de Formosa

En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de la ciudad de Formosa se realizó, por primera vez, un procedimiento mediante ecoendoscopía, incorporando una nueva herramienta para el abordaje de pacientes con determinadas patologías.

En esta oportunidad, el procedimiento fue realizado a un paciente con un tumor y permitió resolver su situación sin necesidad de una cirugía convencional. Gracias a esta alternativa, pudo evitar una intervención quirúrgica, los días de internación que esta hubiera requerido y el proceso de recuperación asociado, pudiendo recibir el alta el mismo día.Detrás de este resultado hay un equipo de profesionales que trabajó de manera coordinada, poniendo en práctica conocimientos, experiencia y capacitación para llevar adelante un procedimiento que representa un nuevo paso para la medicina de alta complejidad en nuestra provincia.La ecoendoscopía permite combinar la visión endoscópica con imágenes obtenidas mediante ultrasonido, brindando información precisa que puede ser utilizada tanto para el diagnóstico como para determinados tratamientos.Pero el verdadero valor de incorporar una nueva práctica está en lo que significa para las personas. Una tecnología que permite resolver un problema de salud de manera menos invasiva también puede significar menos tiempo en el hospital, una recuperación más rápida y el regreso a casa en el mismo día.Este logro refleja la importancia de continuar fortaleciendo la formación del recurso humano, el trabajo interdisciplinario y la incorporación de nuevas herramientas que permitan ofrecer respuestas cada vez más oportunas y especializadas.Porque detrás de cada avance tecnológico hay un objetivo fundamental, que nuestros pacientes puedan recibir una atención de calidad, cada vez más segura, efectiva y cercana.