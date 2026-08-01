Se presentó “A Toda Costa” que se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Paseo Ferroviario

La Municipalidad de la ciudad de Formosa realizó la presentación oficial de la edición 2026 de “A toda Costa”, que se realiza el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre en el Paseo Ferroviario. En el acto se dieron a conocer las fechas, las actividades y los artistas confirmados.

El viernes 4 la jornada abre con la feria y con presentaciones de musicalizadores. El sábado 5 y el domingo 6 funcionan la feria y el escenario principal, a orillas del río Paraguay. Las tres jornadas incluyen paseos en piragua, que es una embarcación liviana que se impulsa a remo, y ferias comerciales, artesanales y gastronómicas.

Los artistas confirmados hasta el momento serán: Son del Río, Activando Cumbia, Lea Colman, La Huella, que llega desde la ciudad de Resistencia, Festivaleros, Andrea Olmedo Salamanca, Los Hermanos Ojeda, Carlitos Espínola y “El Polaco”.

El lanzamiento se realizó en el Salón Cultural Municipal, ante autoridades y medios de prensa, y estuvo encabezado por el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad, Rodrigo Portocarrero; la directora de Turismo municipal, Cristina Salomón; y la directora de Servicios Turísticos del Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, Nadin Barrios Saldarini.

Portocarrero sostuvo: "La verdad que para nosotros es un placer, es un orgullo poder organizar este evento, más en el contexto en que vivimos los argentinos, donde es un momento difícil, económicamente hablando. Pero como dice el ingeniero Jorge Jofré, para nosotros el turismo de venta es algo muy importante, porque obviamente motoriza la economía de la ciudad, motoriza la economía de la provincia, y nos ayuda a todos".

El subsecretario amplió: "Es importante lo que genera el turismo de venta, sobre todo con la envergadura que tiene la Toda Costa, como así también, por ejemplo, la Fiesta del Río, o el 8 de abril, o los otros eventos que tenemos ya en la agenda, que por cierto son muchos por delante, porque realmente acá trabajan los emprendedores, trabajan los artesanos, trabajan obviamente los comercios gastronómicos, se mueve el comercio en general, o sea, generan un circuito virtuoso que ayuda a todos los sectores".

"Entonces me parece a mí que es importante que esto se remarque, porque siempre hay gente que desalienta este tipo de acciones, este tipo de actividades", concluyó Portocarrero, "y nosotros, dentro del modelo formoseño que lleva adelante el gobernador Insfrán, junto a nuestro intendente Jorge Jofré, vamos a seguir trabajando en esta línea, porque realmente esto le hace muy bien a estos sectores".

A Toda Costa se realiza desde 2017 y convoca a visitantes de las provincias vecinas y del Paraguay. La organización está a cargo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, con la participación de otras áreas municipales y del gobierno de la provincia de Formosa.

La grilla artística no está cerrada. Los nombres difundidos en el lanzamiento son los que quedaron confirmados hasta esta fecha, y el municipio anticipó que restan anuncios.

Las inscripciones para la feria se reciben en las oficinas del Paseo Ferroviario, por la mañana y por la tarde, y las consultas se atienden al número 3704 705955. Pueden participar artesanos, emprendedores, vendedores de indumentaria y trabajadores gastronómicos.



