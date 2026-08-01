El centro de salud de Lote 8 participó de una jornada educativa para prevenir el bullying

Conjuntamente con la policía local, el equipo de salud promovió la convivencia y el trato respetuoso en la EPEP N°497. Además, se brindaron herramientas para actuar de forma adecuada ante distintas situaciones.

El centro de salud de la comunidad de Lote 8, en articulación con la dependencia local de la Policía de la provincia, llevó adelante una charla informativa sobre bullying destinada a la comunidad educativa de la EPEP Nº 497, con la participación de alumnos, madres, padres, docentes y directivos.

La actividad tuvo como propósito generar un espacio de diálogo, reflexión y concientización sobre esta problemática que puede afectar el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

Durante el encuentro se abordaron las distintas formas de bullying, sus principales características y las consecuencias que pueden generar en quienes lo padecen, tanto en el plano emocional como en las relaciones interpersonales y el desempeño escolar.

También se brindaron herramientas para reconocer posibles situaciones de acoso y promover respuestas oportunas desde los diferentes ámbitos que acompañan a los estudiantes. “Este tipo de encuentros nos permite trabajar de manera conjunta con la institución educativa y con las familias para visibilizar una problemática que actualmente afecta mucho a niños, niñas y adolescentes”, señaló el director del centro de salud de Lote 8, el licenciado Diego Fernández.

Durante el desarrollo, se destacó que el bullying puede manifestarse de diferentes maneras y que resulta fundamental prestar atención a los cambios de conducta, estados de ánimo, dificultades en la convivencia o cualquier otra señal que pueda indicar que un alumno está atravesando por una situación de acoso.

En ese sentido, Fernández expresó: “Es fundamental que tanto los docentes como las madres y padres puedan identificar las distintas formas de bullying, comprender sus consecuencias y saber que hacer al respecto, porque la detección temprana permite intervenir y acompañar de una manera adecuada”.

La jornada también permitió remarcar la importancia de promover espacios escolares donde prevalezcan el respeto, la empatía, la solidaridad y la inclusión. “No se trata solamente de intervenir cuando aparece un caso, sino también de trabajar en la prevención, fortaleciendo valores y herramientas que ayuden a nuestros chicos a relacionarse de una manera saludable y respetuosa”, sostuvo el director.

En tal sentido, el licenciado afirmó en el cierre, que “La articulación entre las instituciones es fundamental y forma parte del trabajo interinstitucional que promueve el Gobierno de Formosa para que nuestros niños y adolescentes sepan que no están solos, que cuentan con adultos responsables que pueden escucharlos, orientarlos y acompañarlos”.



