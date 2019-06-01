Turistas de Entre Ríos visitaron la ciudad de Formosa







La Municipalidad de Formosa recibió a un grupo de turistas entrerrianos que llegó a la capital provincial a través de una agencia de viajes de esa provincia. El contingente recorrió durante la mañana el casco antiguo de la ciudad y, por la tarde, continuó la visita por el circuito de museos municipales.

La coordinadora del Museo Ferroviario Municipal y del Museo del Mercado Municipal, Graciela Cuyé, acompañó a los visitantes y explicó los alcances del trabajo que viene desarrollando la comuna en materia turística.

"Estamos recibiendo a la agencia de Entre Ríos, que continuamente ya está arribando a nuestra ciudad", comentó. "Hoy están visitando todo lo que es el casco antiguo, y dentro del casco antiguo tenemos el Museo Ferroviario. Esta tarde van al Museo del Mercado y a otros museos que tenemos en la ciudad".

En ese punto, la funcionaria remarcó el lugar que ocupan estos espacios dentro de la estrategia municipal.

"Quiero recalcar que los museos son muy importantes porque son atractivos turísticos, y es lo que estamos desarrollando justamente a través de esta gestión municipal", enfatizó.

Cuyé apuntó además que la recepción del contingente estuvo a cargo de operadores turísticos formados en las capacitaciones que dicta la Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo.

"Fíjense cómo estos operadores ya están trabajando", observó. "Acá recibimos un montón de turistas en estas vacaciones y durante todo el año".

La coordinadora se detuvo después en un cambio que el municipio viene observando en el comportamiento de los contingentes.

"Ustedes saben que nosotros acá somos como un puente: no solamente se van al Bañado La Estrella, sino que pasan directamente a Asunción del Paraguay", explicó. "Y es importante porque ahora se están quedando. Antes no se quedaban en Formosa".

"Lo que estamos observando es que estas empresas pernoctan en nuestra ciudad y se quedan por lo menos uno o dos días a recorrer. Eso es muy importante", subrayó.

Ese pasaje del tránsito a la pernoctación no responde a un caso aislado, según precisó.

"Algo que está sucediendo no solamente con esta agencia, sino con otras agencias de turismo también", concluyó. "O sea que se están dando cuenta de la importancia de nuestros lugares, de nuestro espacio acá en la ciudad y también en toda nuestra provincia".

El circuito del casco antiguo integra el Museo Ferroviario, el Museo a Cielo Abierto del Paseo Ferroviario y el Museo del Mercado Municipal, ubicado en Rivadavia casi Pringles. El Museo Ferroviario fue el primero de la provincia inscripto en el Registro de Museos Argentinos, dependiente de la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Nación.



