Estudiantes de Criminalística harán sus prácticas en la Subsecretaría de Transporte y Emergencia

La Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata firmaron un convenio de cooperación que habilita a los estudiantes de la Licenciatura en Criminalística a realizar sus prácticas profesionales de grado supervisadas en el ámbito del organismo municipal.

El acuerdo establece un marco formal para que los alumnos completen su trayecto formativo dentro de una repartición del Estado local, bajo supervisión académica e institucional conjunta.

Su objetivo es fortalecer la formación académica a través de la articulación entre la universidad y la municipalidad capitalina, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de aplicar en entornos reales de trabajo los conocimientos adquiridos durante la carrera.

"Con esta firma el municipio asume un compromiso concreto con la formación de los estudiantes de nuestra ciudad", señaló la subsecretaria de Transporte y Emergencia, Adriana Mónica Smith.

La funcionaria remarcó que el convenio ordena y da respaldo institucional a una articulación que la Subsecretaría venía dispuesta a sostener con la casa de altos estudios.

Las prácticas se desarrollarán en el edificio de Rivadavia 546, sede de la Subsecretaría.

La Licenciatura en Criminalística forma profesionales con competencias científicas, técnicas, éticas y legales, y se dicta en la sede regional Formosa de la Universidad de la Cuenca del Plata.

Desde la universidad remarcaron que las prácticas profesionales supervisadas constituyen una instancia curricular obligatoria, no una relación laboral, y que cada practicante contará con un tutor académico y un referente institucional dentro del municipio.

El texto contempla la definición conjunta de los planes de práctica, la carga horaria, los períodos de rotación y los mecanismos de evaluación.

La articulación entre la comuna capitalina y las casas de altos estudios de la ciudad viene sosteniéndose como una política de gestión del intendente Jorge Jofré, orientada a que los jóvenes formados en Formosa encuentren aquí sus primeras experiencias profesionales.

Smith concluyó que la expectativa municipal excede la formación individual de los practicantes: "Cada mirada nueva sobre nuestros procedimientos nos deja algo. Esperamos aprender tanto como enseñemos".



