El PI denuncia que vienen por la tierra y sostiene que la Patria no se vende

El Partido Intransigente de Formosa que preside el profesor Luis Recalde, convoca a la comunidad a marchar este jueves a expresarse en contra del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la propiedad Privada que promueve el Gobierno Central y cuyo objeto real es extranjerizar las tierras. La convocatoria es a partir de las 17 en la Plaza San Martín

El proyecto de ley de " inviolabilidad de la propiedad privada" abre la puerta a ceder soberanía nacional, flexibilizar la compra de tierras rurales por extranjeros, alienta la destrucción del bosque y la especulación inmobiliaria al eliminar las restricciones tras incendios y limitar la función social de la tierra al reformar el régimen de expropiaciones.

Rechazo Categórico

El Partido Intransigente expres su repudio y rechazo contundente al proyecto de ley denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

Tras un discurso de protección de derechos individuales, oculta propósitos sistemáticos de despojo territorial, extranjerización de tierras y mercantilización de nuestros bienes comunes insustituibles.

Favorece la concentración de la tierra en manos de grandes capitales en detrimento de la soberanía nacional y provincial.

Atenta directamente contra nuestros recursos estratégicos estregándolos a sectores corporativos.

Fomenta un verdadero ecocidio al debilitar leyes de protección fundamental, tales como la Ley de Manejo del Fuego y regulaciones sobre presupuestos nuestros ambientales.

Habilita esquemas de desalojo exprés, vulnerando los derechos constitucionales de pueblos originarios, familias campesinas y pequeños productores agrícolas.

La tierra y los recursos estratégico no pueden ser analizados meramente como mercancías. La propiedad debe cumplir una función social y ambiental acorde a la Constitución Nacional y a las garantías de los Derechos Humanos.

Por todo lo expresado, exigimos a los legisladores nacionales el rechazo absoluto y total de este proyecto de ley, reafirmando el compromiso irrenunciable con la soberanía territorial, la equidad social y la preservación de nuestro patrimonio natural.







