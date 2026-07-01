Tareas preventivas de la provincia para asegurar defensas de Clorinda ante llegada de “El Niño”

En el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Formosa para mitigar los efectos del fenómeno meteorológico de “El Niño”, el Servicio Provincial de Agua Potable y Sanidad Ambiental (SPAP) lleva adelante continuos trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y operatividad de las estaciones de bombeo en la ciudad de Clorinda.

El administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros, informó que el Sistema de Defensas Contra Inundaciones de la Ciudad de Clorinda está compuesto por tres recintos: el terraplén de defensas del barrio El Porteño Norte de 6.070 metros, el correspondiente a El Bolsón Grande de 3.400 metros, el recinto básico urbano con 10.767 metros de terraplenes y un cordón de cierre sur de 2.600 metros entre el km 4 y la Ruta Nacional N° 11.

Y puntualizó que la longitud total de defensa es de 22.837 metros, cuyas tareas de mantenimiento permanente están a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Asimismo, detalló que la operación y el mantenimiento de las 11 estaciones de bombeo están bajo la órbita del SPAP. En total, el sistema posee instalados 42 equipos de bombeo que alcanzan una capacidad total de evacuación fuera del recinto de 99.780.000 litros por hora.

Se trata de la E.B. Ladrillerías; El Porteño Norte; E.B. Loyola; El Porteño Norte; E.B. Santiago del Estero; E.B. Guarapo; E.B. Libertad; E.B. Zanjón Céntrico; E.B. Sarmiento; E.B. Bolsón Grande; E.B. Ytororó; E.B. Caniza y E.B. Riacho Negro.

Cabe destacar que todas las estaciones de bombeo cuentan con operadores de guardia las 24 horas, durante todo el año, garantizando la supervisión constante e inmediata del escurrimiento hídrico hacia fuera del recinto de las defensas.

Estas estaciones se alimentan de las aguas pluviales que el sistema municipal de canalizaciones entrega a cada una de ellas.

Planificación e inversión sostenida

Vargas Yegros destacó que “el Gobierno de Formosa, a través del SPAP, cuida y opera permanentemente las estaciones de bombeo Sistema de Defensas Contra Inundaciones de la ciudad de Clorinda”.

Resaltó que “su inversión anual planificada posibilitó mejorar de manera sustancial el servicio mediante el recambio constante de los equipos y la incorporación gradual de nuevas bombas de mayor caudal”.

En este marco, el ingeniero señaló que “esta previsión del Estado provincial permitió pasar históricamente de un parque de bombeo de unos 36.000.000 litros/hora a la capacidad actual de 99.780.000 litros/hora”.

De este modo, “las acciones impulsadas desde el Modelo Formoseño velan por la seguridad e integridad de todos los habitantes ante la amenaza de eventos climáticos como El Niño, ante la inacción de un Gobierno nacional que se desentendió de las necesidades del pueblo”, concluyó.



