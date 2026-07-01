“Los saberes locales forman identidad, arraigo y pertenencia”

Lo sostuvo el jefe del Departamento de Educación Privada

El licenciado Javier Gallardo defendió el diseño curricular provincial y desmintió que la enseñanza de la historia reciente y la infraestructura provincial en las aulas configure adoctrinamiento.

En relación con las recientes publicaciones difundidas que intentan catalogar como “adoctrinamiento” la enseñanza de los procesos históricos y transformaciones locales en las aulas, Javier Gallardo, jefe del Departamento de Educación Pública de Gestión Privada (DEPGP) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, ofreció precisas aclaraciones respecto al enfoque pedagógico y el marco normativo que respalda la formación en las escuelas formoseñas.

Al respecto, el funcionario fue enfático en la importancia de la educación regional y sostuvo: “Enseñar sobre Formosa no es adoctrinar: es enseñar a conocer la realidad en la que vivimos”.

Aseguró que “el conocimiento de nuestra historia, territorio, cultura y diversidad constituye una herramienta para comprender, valorar y analizar críticamente nuestro entorno”, afirmando que “conocer lo nuestro no limita la mirada: la amplía. Nos permite fortalecer nuestra identidad, reconocer nuestra diversidad y, desde ese lugar, comprender y participar activamente en el mundo”.

Gallardo desmintió las versiones que afirmaban que la enseñanza del denominado “Modelo Formoseño” en 4º grado constituye un caso de adoctrinamiento político y que dicha práctica estaría prohibida por la Constitución Nacional y la Ley de Educación, explicando que “una lectura del Diseño Curricular provincial de Nivel Primario, con validez nacional vigente, en el área de ciencias sociales permite realizar algunas precisiones respecto del enfoque pedagógico que orienta estos contenidos”.

En este sentido, sostuvo que “en historia y en ciencias sociales, los procesos se delimitan a partir de transformaciones políticas, institucionales, económicas, sociales o culturales que caracterizan una etapa determinada”.

Explicó que el diseño curricular en el área de sociales de la provincia establece que los estudiantes deben “leer y comprender la historia local, provincial y nacional como procesos de corta, mediana y larga duración’, así como “reconocer la organización y transformación del espacio geográfico a través del tiempo en el contexto local, provincial, nacional y latinoamericano”.

En consecuencia, el abordaje de la historia reciente de Formosa constituye un contenido propio del área de ciencias sociales, subrayó.

Por otra parte, enfatizó en que “abordar hechos históricos o transformaciones territoriales (como la construcción de escuelas, rutas, hospitales, redes de agua potable u otras obras públicas) no constituye, por sí mismo, propaganda política. Se trata de procesos y acontecimientos que forman parte de la historia reciente de la provincia y que, como cualquier otro contenido de las ciencias sociales, pueden ser analizados desde una perspectiva histórica, social y territorial”.

“Desde el punto de vista pedagógico, solicitar en una actividad áulica realizar una ‘valoración’, no implica necesariamente emitir un juicio favorable, sino elaborar una apreciación fundamentada a partir del análisis de la información trabajada en clase”, reivindicó Gallarlo.

Al respecto fue contundente al mencionar que “valorar supone interpretar, argumentar y justificar una posición con fundamentos” y agregó que “la finalidad educativa es desarrollar la capacidad de análisis y de construcción de opiniones fundamentadas, competencias previstas expresamente en el diseño curricular”.

Entonces, expuso que “decir que un docente ‘le hace repetir’ una valoración al estudiante, es faltarle el respeto, es decirle que ‘no sabe’ preparar propuestas pedagógicas para desarrollar la capacidad de juicio crítico”.

Para finalizar, Gallardo recordó que “enseñar contenidos previstos en un diseño curricular oficial, promoviendo el análisis, la reflexión, la interpretación de diversas fuentes y la construcción de juicios fundamentados, responde precisamente a la función que las ciencias sociales cumplen dentro de la educación obligatoria”.

Por ello, resaltó que “para sostener la existencia de adoctrinamiento no basta con afirmar que se estudia un proceso histórico reciente. Sería necesario demostrar que se impide el análisis crítico, se excluyen otras perspectivas o se exige a los estudiantes adherir a una posición política determinada”.

“La educación tiene la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de comprender la realidad en la que viven, interpretar los procesos históricos, analizar distintas perspectivas y construir conclusiones fundamentadas. Ese es el propósito de las ciencias sociales y el enfoque que el propio diseño curricular establece para su enseñanza”, concluyó.



