El barrio 2 de Abril recibió al Programa “Cuidado Responsable de Mascotas”

El operativo continúa recorriendo los barrios capitalinos, concretándose una nueva jornada exitosa de castración, vacunación antirrábica y desparasitación a perros y gatos.

En la siesta del miércoles 29, el Instituto PAIPPA junto a la Agrupación “17 de Octubre”, llevaron a cabo un nuevo operativo del Programa “Cuidado Responsable de Mascotas”. Fue en el barrio 2 de Abril, en donde vecinos del lugar y de zonas aledañas llevaron a sus mascotas a castrarlas, vacunarlas y desparasitarlas de manera totalmente gratuita.

Cabe remarcar, que esta acción forma parte de la decisión política del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, con el objetivo de cuidar la salud de los perros y gatos de las casas.

Sobre el tema, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el médico veterinario Javier Oliver, quien destacó “la convocatoria en todos los servicios brindados”, lo que refleja una gran responsabilidad de las familias hacia sus mascotas.

Asimismo, recordó que “los animales que serán castrados deben estar en ayunas y los que van a ser vacunados tienen que tener buen estado de salud” y aclaró que “en el caso de las hembras no pueden estar preñadas”.

Por último, resaltó “el avance que hay en la sociedad sobre el cuidado de las mascotas”, pero precisó que “aun falta más conciencia por lo tanto hay que seguir trabajando en el tema”.



