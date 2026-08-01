Sin recurrir a deuda, el gobernador Insfrán anunció un aumento de sueldo del 15%

Se abonará en tres tramos y el mínimo de bolsillo, para octubre, se fijará en 1.200.000 pesos. Este monto, sumado al anunciado a principio de año, alcanza un total acumulado del 29% en salarios del sector público provincial.

Este viernes 7 de agosto, desde las instalaciones de Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, brindó una conferencia de prensa donde anunció un incremento salarial del 15% para agentes estatales activos y pasivos que se abonará en tres tramos y significará un mínimo de bolsillo de 1.200.000 pesos para octubre.

Al tomar la palabra, el mandatario se refirió a la crisis “cada vez más profunda” que atraviesa el país debido a “las políticas implementadas por el Gobierno nacional”.

“El escenario socioeconómico actual evidencia una importante caída en la actividad económica y una sostenida disminución del poder de compra del sector asalariado, que se reflejan también en la permanente caída del consumo, el aumento de la morosidad en el cumplimiento de las deudas, el cierre de miles de empresas y el incremento de la desocupación”, sostuvo.

En ese marco y, “a pesar de la continua caída de los ingresos públicos provinciales en el país”, dispuso, en acuerdo con los representantes gremiales de los agentes estatales de la provincia y, en el marco de las posibilidades del Tesoro local, el aumento del 15% en las remuneraciones del sector público que, sumado a los anteriores de este año, representa un incremento acumulado del 29%.

Cómo se abonará

Insfrán, explicó, que esta decisión política se hará efectiva en tres tramos: 5% a cobrar desde agosto; 5% en septiembre; y el último 5% para completar el 15% total se percibirá en octubre.

Asimismo, aclaró que, en todos los casos, los porcentajes se aplicarán sobre los valores de haberes vigentes al mes de Febrero; y que la medida comprende a las jubilaciones y pensiones habilitadas por la Caja de Previsión Social.

El Gobernador, además, señaló que este aumento porcentual ordenado se extiende, conforme al cronograma anunciado, a los diferentes beneficios complementarios legales remunerativos que perciben los agentes activos: guardias, días inhábiles, tareas diferenciadas, horas extras, entre otros.

Escalafón docente

Por su parte, para el Escalafón Docente, anunció que se fija el nuevo valor del Punto Índice en $1742,117596 para agosto; $1815,315815 en septiembre; y $1888,514033 en octubre.

Esta novedad incremental, también, afectará a los agentes pasivos docentes de la Caja de Previsión social.

Sueldo de bolsillo

De esta manera, garantizó Insfrán, se fijan los sueldos mínimos de bolsillo garantizados para los agentes activos de todos los escalafones en $1.100.000 para agosto; $1.150.000 en septiembre; y $1.200.000 en octubre.

“Es importante destacar que las sumas mínimas de bolsillo no incluyen las Asignaciones Familiares, como tampoco al resto de los complementos y/o suplementos que pudieran corresponder a los agentes de los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, fondo estímulo, productividad, guardias, Complemento Docente por Servicios, entre otros”, resaltó.

Y añadió que este porcentaje de aumento anunciado alcanza, también, a los beneficiarios comprendidos por la Ley N° 482 del Instituto de Pensiones Sociales.

Sin deuda

Por último, el titular del Poder Ejecutivo provincial, especificó que el costo de este conjunto de medidas, implementadas en beneficio de los trabajadores y jubilados de la Administración Pública, agregado al importe resultante de las similares adoptadas durante el primer semestre, representan para la hacienda estatal un desembolso superior a los $210.000 millones en el año.

El mismo, aseguró, se financia en su totalidad con recursos corrientes del presupuesto, es decir, sin recurrir a endeudamiento, en un marco de orden fiscal.



