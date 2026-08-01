Operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación en el barrio Villa del Rosario

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Acción Social, realizó este viernes una jornada sanitaria con la presencia del castramovil en la plaza del barrio Villa del Rosario.

Durante el operativo se realizaron 67 castraciones, 121 vacunaciones antirrábica y 155 desparasitaciones de animales de compañía.

“Estamos cumpliendo con los turnos que se otorgaron la semana pasada durante el programa “La Muni en tu Barrio” – sostuvo Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna –, jornada en la que brindamos también servicios de atención veterinaria, desparasitación y vacunación”.

“Los días de castración arrancamos temprano, puesto que los vecinos vienen sabiendo que, además de anotarse, es por orden de llegada, por lo que desde las 8 empiezan las cirugías en un proceso que es bastante rápido”, dijo. “El servicio siempre es de 8 a 12, la castración, reiteramos, siempre es con turno previo, a lo que siempre acompañamos con desparasitación, vacunación antirrábica y atención veterinaria”.

Espinoza explicó que, con el castramóvil, “vamos acompañando actualmente los operativos de “La Muni en tu Barrio”, así que siempre que se defina el lugar nosotros vamos a estar ahí dando los turnos inicialmente el día del operativo, y los días siguientes realizando el servicio”.

Espinoza indicó “contamos con un número de WhatsApp por el que pueden comunicarse y solicitar los turnos y, como tenemos tres sedes fijas, según el barrio de los interesados vamos asignando el turno al lugar más cercano al domicilio. El número es 3704-60-5703, nos pueden escribir allí, nos dicen de qué barrio son y vamos acomodando el turno lo más cerca posible de su casa” dijo para finalizar.



