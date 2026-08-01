El Colorado: Brignole anunció un incremento salarial del 15 por ciento a los empleados municipales

El intendente de El Colorado Mario Brignole, anunció este viernes la adhesión, a la decisión política del Gobernador Gildo Insfrán, de otorgar un incremento salarial del 15 por ciento en tres tramos.

“Queremos dar tranquilidad a los empleados municipales de El Colorado que siempre vamos a seguir adhiriendo a la decisión política del gobierno provincial en materia de salarios”, confirmó el intendente.



La decisión se hará efectiva de acuerdo al siguiente cronograma:

* 5% a partir del mes de Agosto

* 5% a partir del mes de Septiembre

* 5% a partir del mes de Octubre



