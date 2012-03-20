Se están desarrollando con éxito las “Olimpiadas de Confraternidad Docente 2026”

Este año participan 23 instituciones educativas y aproximadamente 250 docentes.

Las Olimpiadas de Confraternidad Docente 2026 es una propuesta deportiva que consiste en un espacio de esparcimiento, alegría y compartir entre los profesionales de la educación. Es organizado por la Asociación del Ministerio de Enseñanza Técnica (AMET) y las disciplinas que se juegan son: fútbol de salón masculino y femenino, fútbol de campo y vóley.

Así lo confirmó el secretario gremial Ricardo Gavilán al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), quien además especificó que “se juga todos los sábados y el desarrollo del torneo ya se encuentran en diferentes rondas”.

Asimismo, valoró “la gran participación de las instituciones” y resaltó que “año tras año se suman más a compartir de estas jornadas deportivas y sociales”.

Finalmente, comentó que “estas disciplinas se vienen desarrollando hace mas de 30 ediciones”.



