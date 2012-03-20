Estudiantes del barrio Namqom participaron de un encuentro intercultural en el Museo Histórico y Regional

Se encuentran desarrollando un proyecto escolar que incluye la elaboración de un cancionero bilingüe y la confección de instrumentos autóctonos, con el propósito de preservar la lengua materna y promover el rescate cultural de la comunidad.

En el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, alumnos de la EPES N° 1 EIB del barrio Namqom participaron de un encuentro intercultural bilingüe centrado en la música ancestral y la recuperación del n'vike.

La actividad se enmarca dentro del espacio curricular “Proyecto de investigación e intervención sociocomunitaria”, a cargo de la profesora Analía Torina, que busca reactivar la práctica de la lengua materna qom, a través del canto y promover la confección manual de instrumentos propios por parte de los jóvenes.

Durante la jornada en el auditorio del museo, el profesor de Artes en Música y Técnico Superior, Daniel Rojas, ejecutó el “n'viké, un instrumento de origen qom, violín del monte de origen formoseño y de la región chaqueña”, explicó.

“Así como reconocemos la guitarra española o el violín italiano, es fundamental conocer y revalorizar lo que surgió en nuestra propia tierra, como el n'viké”, expresó.

Indicó que en la jornada se habló de la historia del instrumento, de cómo fue construido inicialmente y su proceso de construcción a lo largo de la historia y resaltó que “también pude aprender con ellos y escuchar lo que contaban de sus abuelos”.

Por su parte, la profesora Analía Torina, señaló que “el proyecto de investigación e intervención sociocultural trata de un cancionero bilingüe, que incluye canciones ancestrales que se han transmitido de generación en generación en las familias, con el objetivo de que quede como registro en nuestra escuela”.

En este sentido, subrayó que “con el n'vike buscamos que se vuelvan a interesar por recuperar sus instrumentos autóctonos y que ellos mismos puedan elaborarlos”.

Y remarcó la importancia de que el cancionero sea en qom “para que las aprendan, vuelvan a practicar el uso del idioma y puedan reconocerse culturalmente en esas músicas tan valiosas”.



