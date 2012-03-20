Norma Ríos defendió la gobernabilidad y el respeto a la voluntad popular

La congresal del Partido Justicialista de Formosa, Norma Ríos, sostuvo que la gobernabilidad de la provincia debe resguardarse respetando la decisión soberana del pueblo formoseño, que en cada elección se expresó libremente en las urnas y respaldó el proyecto político encabezado por el gobernador Dr. Gildo Insfrán.

Ríos recordó que la democracia se fortalece cuando se respetan las instituciones y la voluntad popular, y afirmó que "la voz del pueblo es la voz de Dios", porque es la ciudadanía quien tiene el derecho constitucional de elegir a sus representantes y definir el rumbo de su provincia.

"La soberanía reside en el pueblo. Somos los formoseños quienes decidimos y esa decisión debe ser respetada. En Formosa existe una tradición democrática basada en el voto popular y en el respeto a las instituciones", expresó.

Asimismo, señaló que los derechos políticos y constitucionales adquiridos no pueden ser desconocidos ni condicionados por intereses ajenos a la voluntad de la ciudadanía. "Cuando el pueblo elige, corresponde respetar esa decisión. La democracia no puede construirse sobre la descalificación de la voluntad popular", remarcó.

Ríos también advirtió sobre la necesidad de defender la autonomía provincial y evitar cualquier intento de subestimar la capacidad de los pueblos para decidir su propio destino. "Basta de pretender someter a los pueblos o de cuestionar permanentemente las decisiones que toman democráticamente. Los formoseños han demostrado una y otra vez que saben elegir y que defienden el modelo de provincia que consideran mejor para su presente y su futuro", sostuvo.

Norma Ríos cuenta con una amplia trayectoria institucional tanto en el ámbito político como en el sector privado. Es Presidenta de CAMEFOR (Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa), Presidenta de RIMEL Internacional, Directora de AIME, Secretaria de la Confederación General de Comercio y Servicios, Embajadora de las Mujeres Protagonistas del Agro, además de desempeñarse como congresal del Partido Justicialista de Formosa y referente iberoamericana en temas vinculados al liderazgo y la participación de las mujeres.

Finalmente, ratificó su acompañamiento a la gestión del gobernador Gildo Insfrán y sostuvo que la estabilidad institucional, el respeto por las decisiones democráticas y la defensa de la voluntad popular constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de Formosa.