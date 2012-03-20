Recuperaron motocicleta y continúan las averiguaciones

• Fue el resultado de una rápida intervención

Efectivos de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial secuestraron una motocicleta recientemente sustraída en el barrio San José Obrero y buscan a los responsables del ilícito.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 06:00 horas, cuando los uniformados intervinieron ante un hecho de sustracción de una motocicleta ocurrido en inmediaciones de avenida Eva Perón al 1600, barrio San José Obrero.

De inmediato, se abocaron a las tareas investigativas, verificación de cámaras de seguridad y entrevista de vecinos.

Luego, el rápido despliegue policial, dio sus frutos y recuperaron la motocicleta Honda Wave 110CC, la cual era intensamente buscada.

El rodado fue secuestrado y trasladados hasta la dependencia policial, mientras que la investigación continúa para detener a los presuntos autores del hecho. (Con foto)









La Policía secuestró seis plantines de marihuana

tras intervenir por un inconveniente de pareja





• El hallazgo se produjo durante una intervención realizada en el barrio Virgen del Carmen





Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona 9 intervinieron ante un requerimiento por un inconveniente de pareja y, durante el procedimiento, detectaron en el inmueble varios plantines con características similares a la marihuana, que posteriormente fueron secuestrados.

El hecho tuvo lugar cuando los uniformados acudieron a un domicilio ubicado en inmediaciones del barrio Virgen del Carmen, tras ser alertados sobre una discusión entre una pareja.

Allí se entrevistaron con una joven de 18 años, quien refirió que minutos antes mantuvo una discusión con su pareja, sin que se registraran agresiones físicas, y expresó que no realizaría ningún escrito.

Durante la intervención, los efectivos observaron en el sector del patio frontal una planta con características similares a la marihuana.

Ante esta situación, realizaron una verificación en las inmediaciones y hallaron otros ejemplares de similares características.

De inmediato, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyos integrantes efectuaron las comprobaciones químicas de orientación, estableciéndose que se trataba de marihuana.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron seis plantines y todo quedó a disposición de la Justicia.







