Se esclarecieron ilícitos en el barrio Namqom

• Un joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia

Integrantes de la Subcomisaría Namqom recuperaron la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos en delitos contra la propiedad.

En el primer caso, desconocidos ingresaron a un establecimiento educativo del Nivel Inicial y trajeron un tubo de gas; mientas que en otro hecho se llevaron una cocina de cuatro hornallas y una cama de madera de una vivienda.

A partir de las denuncias de ambos ilícitos en el mencionado barrio, el personal de guardia y de la Brigada de Investigaciones de la dependencia inició tareas de campo, averiguaciones y relevamientos en distintos sectores.

Durante la investigación, los efectivos aprehendieron en la vía pública a un joven de 22 años, quien ofrecía a la venta un tubo de gas. Al no poder acreditar su propiedad y al coincidir las características con el elemento sustraído del jardín de infantes, se procedió a su secuestro y traslado hasta la sede policial.

Luego, mediante nuevas tareas investigativas, se estableció que los bienes sustraídos en el segundo hecho habrían sido comercializados en dos domicilios, cuyos propietarios dijeron haberlos comprado de buena fe y devolvieron tanto la cocina como la cama de madera.

Los elementos recuperados fueron secuestrados bajo las formalidades legales y documentados por personal de la Policía Científica.

A partir de declaraciones testimoniales incorporadas a la causa, el joven aprehendido fue sindicado como presunto autor de ambos ilícitos, por lo que permanece alojado hasta la dependencia policial a disposición de la Justicia provincial.

Los bienes serán restituidos a las partes damnificadas una vez cumplidos los recaudos legales correspondientes, mientras continúa la investigación para identificar y aprehender a otros posibles involucrados en el hecho de hurto.